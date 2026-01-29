Abre Universidad Politécnica de Ramos Arizpe proceso de admisión 2026

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) inició formalmente su proceso de captación de alumnos para el ciclo escolar 2026-2027. La institución convoca a los egresados de bachillerato interesados en cursar programas de ingeniería y licenciatura en sus instalaciones.

El periodo de pre-registro permanecerá abierto desde el 28 de enero hasta el 25 de marzo del presente año. Los aspirantes deberán realizar su trámite de manera digital a través del portal de admisiones del Sistema Integral de Información de la universidad.

La oferta educativa incluye las ingenierías en Mecatrónica, Manufactura Avanzada, Calidad y Metrología, además de la Licenciatura en Administración. Cada programa otorga de manera intermedia el título de Técnico Superior Universitario (TSU) para agilizar la titulación.

La universidad opera bajo dos esquemas: la modalidad BIS (Bilingüe, Internacional y Sustentable) y la modalidad Mixta. El inicio de cursos para el modelo bilingüe será en septiembre, mientras que el sistema mixto arrancará en mayo.

Para obtener la ficha, los interesados deben completar el formato de registro en línea y responder una encuesta socioeconómica obligatoria. Una vez generado el folio, es necesario descargar la orden de pago por un monto de 800 pesos.

El pago puede efectuarse en sucursales Banorte, tiendas de conveniencia o directamente en las cajas de la universidad con tarjeta. Tras cumplir con este requisito, los candidatos deben acudir al campus para entregar la documentación básica de identidad.

La recepción de documentos, que incluye CURP e identificación oficial, se realiza de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 16:00 horas. Es importante señalar que la UPRA mantiene un cupo limitado para cada una de sus carreras.

La evaluación diagnóstica para todos los sustentantes se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, de 09:00 a 14:00 horas. Los resultados finales se darán a conocer el 15 de abril a través de las plataformas digitales oficiales.

La institución se ubica en el bulevar Sigma, dentro del Parque Industrial Santa María en Ramos Arizpe, Coahuila. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono (844) 490 1264 o visitar el sitio web institucional.