UAdeC abre convocatoria para la Especialidad en Enfermería en Terapia Intensiva

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Enfermería “Dr. Santiago Valdés Galindo”, Unidad Sureste, abrió la convocatoria para la Especialidad de Enfermería en Terapia Intensiva, dirigida a licenciados en Enfermería tanto nacionales como internacionales, cuyas clases darán inicio en agosto de 2026.

El programa tiene como objetivo formar especialistas con sólidos conocimientos científicos, técnicos, metodológicos, éticos y humanísticos, además de un enfoque administrativo, que les permita responder de manera eficaz a las necesidades de atención del paciente en estado crítico, así como a las demandas sociales que enfrenta actualmente el ejercicio profesional de la enfermería.

De acuerdo con la información oficial, el pre registro y pago deberán realizarse a más tardar el 30 de enero de 2026, mediante el formulario disponible en línea. Posteriormente, el registro de sustentantes ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) se llevará a cabo del 9 al 20 de febrero, mientras que el envío de folios por parte de dicho organismo está programado para el 6 de marzo de 2026.

En cuanto al proceso de evaluación, el examen práctico se aplicará el 10 de marzo, mientras que el EXANI III se realizará el sábado 14 de marzo, en un horario de 9:00 a 13:30 horas. Los resultados serán entregados durante el mes de marzo, entre 10 y 15 días posteriores a la aplicación de las evaluaciones.

Entre los requisitos de ingreso se establece contar con Licenciatura en Enfermería, con promedio mínimo de 80, aprobar el examen psicométrico, la entrevista ante el claustro académico, el examen de conocimientos, así como presentar la documentación requerida ante la coordinación del programa.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse con el coordinador de la especialidad, Francisco Javier Echevarría Cerda, al correo electrónico posgradoenfermeriaus@uadec.edu.mx, al teléfono (844) 414 63 40, o acudir directamente a la Facultad de Enfermería, ubicada en Calzada Francisco I. Madero #1237, Zona Centro de Saltillo.