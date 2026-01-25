Tribunal Universitario de la UAdeC cierra 2025 con 59 denuncias

Coahuila
/ 25 enero 2026
    Tribunal Universitario de la UAdeC cierra 2025 con 59 denuncias
    El Tribunal Universitario de la UAdeC reportó 59 denuncias por violencia de género durante 2025 y destacó un endurecimiento en las sanciones aplicadas en los casos concluidos. FOTO: ARCHIVO

Aún hay casos abiertos, y en algunos de los concluidos se aplicaron sanciones que incluyeron suspensiones y bajas definitivas

El Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila cerró el año 2025 con un total de 59 denuncias relacionadas con violencia de género, cifra que representa tres casos menos en comparación con 2024, informó su titular Nadia Libertad Salas.

Según informó, alrededor del 10 por ciento de los casos correspondientes al 2025 permanecen abiertos, debido a que fueron iniciados al cierre del año y continúan dentro de los plazos establecidos en el protocolo; mientras que en este 2026 ya se ha abierto un expediente por una denuncia sin connotación sexual.

En los casos concluidos durante el periodo, las sanciones aplicadas fueron más estrictas e incluyeron al menos siete suspensiones temporales y siete bajas definitivas de los cuales el 70 por ciento fueron estudiantes, el 20 por ciento personal docente y el 10 por ciento personal administrativo.

Con el inicio del nuevo semestre, el Tribunal Universitario retomó actividades de prevención en las distintas escuelas y facultades, mediante cursos y pláticas informativas sobre violencia de género y el funcionamiento del protocolo. Estas acciones, explicó la titular del Tribunal, responden a la instrucción del rector, Octavio Pimentel de reforzar la prevención y la difusión de información, ante la normalización de ciertas conductas dentro de la comunidad.

Además, señaló que previo al arranque de las clases el Tribunal participó en los cursos de inducción donde se informó a los nuevos alumnos el protocolo de atención a casos de violencia, las competencias del tribunal universitario, así como las vías de atención disponibles tanto para personas denunciadas como para quienes se reconocen como víctimas de algún tipo de violencia, con el objetivo de que la comunidad universitaria conozca a dónde acudir en caso de requerir apoyo.

