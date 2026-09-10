UAdeC abre debate sobre movilidad humana y atención a migrantes

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Saltillo
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    UAdeC abre debate sobre movilidad humana y atención a migrantes
    Especialistas y representantes de distintas instituciones participaron en el Segundo Congreso Nacional e Internacional sobre Movilidad Humana de la UAdeC. CORTESÍA

Especialistas, académicos y organismos analizaron retos para garantizar derechos y mejorar la respuesta institucional ante los flujos migratorios

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) reunió a especialistas, académicos, representantes de organismos y organizaciones sociales para analizar los retos que enfrenta la atención de personas en situación de movilidad, durante el Segundo Congreso Nacional e Internacional sobre Movilidad Humana.

El encuentro, organizado por la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Enfermería y Nutrición, en coordinación con la Red de Trabajo Social en Migración (RETSM), se desarrolló en el Aula Magna “José María Fraustro Siller”, bajo el lema “La movilidad social y Sistemas de atención: Aportes desde lo social y la salud para una gobernanza inclusiva”.

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El congreso planteó un espacio para compartir investigaciones, experiencias y propuestas relacionadas con la movilidad humana, así como para discutir mecanismos de atención desde los ámbitos social y de salud.

UNIVERSIDADES, ORGANISMOS Y SOCIEDAD CIVIL SUMAN ESFUERZOS

Durante la inauguración, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, sostuvo que la movilidad humana es uno de los temas que requieren análisis permanente y participación de las instituciones educativas.

Señaló que las universidades deben trascender una posición reactiva ante los fenómenos sociales y participar en la generación de propuestas de política pública, investigación y formación de profesionales capaces de atender estas problemáticas.

$!El conversatorio reunió a representantes de la UAdeC, ACNUR, Casa del Migrante Saltillo y el Instituto Nacional de Migración.
El conversatorio reunió a representantes de la UAdeC, ACNUR, Casa del Migrante Saltillo y el Instituto Nacional de Migración. CORTESÍA

“La realidad social que enfrentamos está determinada por múltiples factores”, afirmó Pimentel Martínez, al destacar la necesidad de una intervención multidisciplinaria y del trabajo conjunto entre instituciones y organismos.

Agregó que las universidades tienen la responsabilidad de estudiar estos fenómenos con rigor, generar evidencia y formar especialistas que contribuyan a atender las necesidades derivadas de la movilidad humana.

César Arnulfo de León Alvarado, director de la Facultad de Trabajo Social, llamó a aprovechar el encuentro para intercambiar experiencias y fortalecer las redes de colaboración en torno al estudio de este fenómeno.

La bienvenida virtual estuvo a cargo de Carmen Guadalupe Casas, directora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social, quien señaló que el congreso debía trascender la presentación de investigaciones para convertirse en un llamado a la acción.

MIGRACIÓN A TRAVÉS DE LOS ROSTROS Y LAS HISTORIAS

Como parte de las actividades se inauguró la exposición fotográfica “Historias en movimiento”, del artista Alejandro Flores, integrada por imágenes que muestran los rostros de personas en situación de movilidad y algunos de los objetos que llevaron consigo al abandonar sus países de origen.

Durante la apertura, las autoridades participaron en una dinámica en la que escribieron qué objeto llevarían consigo en caso de tener que dejar su lugar de origen.

$!La exposición “Historias en movimiento” mostró los rostros y objetos que acompañaron a personas durante sus procesos migratorios.
La exposición “Historias en movimiento” mostró los rostros y objetos que acompañaron a personas durante sus procesos migratorios. CORTESÍA

Posteriormente se desarrolló el conversatorio “Retos de la inclusión y atención para la gobernanza inclusiva”, en el que se abordaron los principales desafíos para brindar atención a quienes se encuentran en situación de movilidad y la importancia de fortalecer los mecanismos de acompañamiento.

En la mesa participaron Jesús Ángel Padilla Gámez, de la UAdeC; Benjamín de Barros, representante de ACNUR; Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante Saltillo, y Susana Elizabeth Rosales Meléndez, del Instituto Nacional de Migración.

Los participantes coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones académicas, organismos internacionales, autoridades y organizaciones de la sociedad civil para generar respuestas integrales que permitan proteger los derechos de las personas migrantes y sus familias.

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