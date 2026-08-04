UAdeC abre inscripciones para talleres de fotografía y producción cinematográfica en Saltillo, Coahuila

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    UAdeC abre inscripciones para talleres de fotografía y producción cinematográfica en Saltillo, Coahuila
    El cineasta Fernando Recio Valadez impartirá los cursos durante el semestre agosto-diciembre. CORTESÍA
Antonio Santos
por Antonio Santos

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La oferta está dirigida al público en general y estudiantes interesados en desarrollar habilidades en fotografía, iluminación, guion y producción audiovisual

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió las inscripciones para una nueva edición de sus talleres de Fotografía Digital, Cine-Fotografía y Lenguaje Audiovisual y Cortometraje, una oferta de formación artística dirigida a jóvenes y adultos interesados en aprender desde el manejo de la cámara hasta la producción completa de proyectos audiovisuales mediante un enfoque eminentemente práctico.

Los cursos, correspondientes al semestre agosto-diciembre, permitirán a los participantes desarrollar habilidades en fotografía, iluminación, composición, guion, storytelling, sonido, edición, producción y dirección.

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Como parte del proceso de aprendizaje, los alumnos elaborarán proyectos reales que culminarán con una exposición fotográfica, la grabación de un videoclip y la realización de un cortometraje.

Las actividades se desarrollarán en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario y estarán a cargo del cineasta coahuilense Fernando Recio Valadez, licenciado en Producción Cinematográfica, quien cuenta con experiencia en la realización de cortometrajes, documentales, videoclips y proyectos audiovisuales de carácter social y cultural.

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La UAdeC abrió el registro para sus talleres de Fotografía Digital, Cine-Fotografía y Cortometraje. CORTESÍA

El taller de cortometraje iniciará el 17 de agosto y se impartirá los lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas. Por su parte, los talleres de fotografía digital y cine-fotografía y producción audiovisual comenzarán el 19 de agosto, con horarios de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 horas, respectivamente. Las inscripciones permanecen abiertas en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo 211, en el Centro Histórico de Saltillo.

Fernando Recio ha sido reconocido por su participación en más de 20 producciones audiovisuales y por dirigir proyectos como el documental “Capeyuye, Oda a la Libertad” y el mediometraje “¿Por qué estás aquí?”, además de obtener la Presea Dragón al Mérito Cultural en 2024.

Actualmente impulsa Indómito Studio, iniciativa enfocada en la formación y colaboración de nuevos talentos del cine y las artes audiovisuales.

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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