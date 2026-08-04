UAdeC abre inscripciones para talleres de fotografía y producción cinematográfica en Saltillo, Coahuila

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrió las inscripciones para una nueva edición de sus talleres de Fotografía Digital, Cine-Fotografía y Lenguaje Audiovisual y Cortometraje, una oferta de formación artística dirigida a jóvenes y adultos interesados en aprender desde el manejo de la cámara hasta la producción completa de proyectos audiovisuales mediante un enfoque eminentemente práctico. Los cursos, correspondientes al semestre agosto-diciembre, permitirán a los participantes desarrollar habilidades en fotografía, iluminación, composición, guion, storytelling, sonido, edición, producción y dirección.

Como parte del proceso de aprendizaje, los alumnos elaborarán proyectos reales que culminarán con una exposición fotográfica, la grabación de un videoclip y la realización de un cortometraje. Las actividades se desarrollarán en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario y estarán a cargo del cineasta coahuilense Fernando Recio Valadez, licenciado en Producción Cinematográfica, quien cuenta con experiencia en la realización de cortometrajes, documentales, videoclips y proyectos audiovisuales de carácter social y cultural.

El taller de cortometraje iniciará el 17 de agosto y se impartirá los lunes y martes de 17:00 a 19:00 horas. Por su parte, los talleres de fotografía digital y cine-fotografía y producción audiovisual comenzarán el 19 de agosto, con horarios de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 horas, respectivamente. Las inscripciones permanecen abiertas en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, ubicado en la calle Hidalgo 211, en el Centro Histórico de Saltillo. Fernando Recio ha sido reconocido por su participación en más de 20 producciones audiovisuales y por dirigir proyectos como el documental “Capeyuye, Oda a la Libertad” y el mediometraje “¿Por qué estás aquí?”, además de obtener la Presea Dragón al Mérito Cultural en 2024. Actualmente impulsa Indómito Studio, iniciativa enfocada en la formación y colaboración de nuevos talentos del cine y las artes audiovisuales.

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