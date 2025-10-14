Director de Facultad de Medicina rinde su segundo informe de actividades
La Facultad consolida su prestigio nacional con altos índices académicos y fortalecimiento en responsabilidad social e infraestructura
Ante el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el director Jesús Ángel Padilla Gámez presentó su Segundo Informe de Actividades 2024-2025, en un acto encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez. Durante el evento, se hizo entrega de 120 mesabancos como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa.
La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad y contó con la presencia de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como de funcionariado universitario, docentes, estudiantes, invitados especiales y directivos de otras Escuelas y Facultades.
En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez felicitó al Dr. Padilla Gámez por su liderazgo, transparencia y compromiso al frente de una de las Facultades más emblemáticas de la UAdeC.
El rector reconoció también a las y los estudiantes de Medicina como el orgullo de la comunidad universitaria, destacando su participación en programas de movilidad nacional e internacional, y el hecho de que la Facultad haya recibido por primera vez a estudiantes de otras instituciones, reflejo de su prestigio académico y proyección internacional.
Asimismo, subrayó la relevancia del Centro Integral de Atención Comunitaria (CIAC) como espacio de formación humanista y social, así como de programas como “Lobos en Acción”, que fomentan el liderazgo universitario con responsabilidad social.
Durante su informe, el Dr. Padilla Gámez presentó los avances estructurados en cuatro ejes: Calidad de la Educación, Planta Docente, Responsabilidad Social y Vinculación con el Entorno, y Administración Eficiente y Transparente.Resaltó que la Facultad mantiene más del 90 por ciento de aprobación en el EGEL-CENEVAL y un 49 por ciento de aceptación en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), lo que la coloca entre las mejores escuelas de medicina del país.
Entre los reconocimientos, destacó la entrega de las medallas “Juan Antonio de la Fuente”, “Miguel Ramos Arizpe” y la Presea Lobo a docentes y estudiantes destacados, además de que 12 egresados obtuvieron Mención Honorífica en sus exámenes profesionales.
Actualmente, la Facultad cuenta con 1,152 estudiantes, de los cuales 673 cursan licenciatura, 463 especialidades y 16 maestría. Durante el periodo informado, ocho alumnos extranjeros realizaron estancias académicas y 17 estudiantes participaron en programas internacionales de movilidad.
En materia de investigación, Padilla Gámez informó la consolidación de tres Cuerpos Académicos en Ciencias de la Salud, Investigación Biomédica e Investigación Educativa, cuyos integrantes produjeron 11 artículos indexados, siete capítulos de libro y diversas tesis dirigidas.
En Responsabilidad Social, destacó la participación de estudiantes en brigadas médicas, campañas de salud, actividades preventivas y jornadas comunitarias, con la atención de más de 3 mil 500 pacientes en el CIAC.
En el rubro administrativo, enfatizó el uso responsable y transparente de los recursos, orientados al mantenimiento, equipamiento, modernización e impulso a la infraestructura académica y tecnológica.
Durante el acto, el rector Pimentel Martínez tomó protesta a los integrantes del Comité de Ética, Valores y Derechos Humanos de la Facultad, cuyo objetivo es fortalecer la cultura del respeto, la integridad y la convivencia armónica dentro de la comunidad universitaria.
La jornada concluyó con la entrega de 120 mesabancos, acción que fue reconocida por la comunidad estudiantil.