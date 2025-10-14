Director de Facultad de Medicina rinde su segundo informe de actividades

Ante el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el director Jesús Ángel Padilla Gámez presentó su Segundo Informe de Actividades 2024-2025, en un acto encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez. Durante el evento, se hizo entrega de 120 mesabancos como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad y contó con la presencia de la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, así como de funcionariado universitario, docentes, estudiantes, invitados especiales y directivos de otras Escuelas y Facultades.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez felicitó al Dr. Padilla Gámez por su liderazgo, transparencia y compromiso al frente de una de las Facultades más emblemáticas de la UAdeC.

El rector reconoció también a las y los estudiantes de Medicina como el orgullo de la comunidad universitaria, destacando su participación en programas de movilidad nacional e internacional, y el hecho de que la Facultad haya recibido por primera vez a estudiantes de otras instituciones, reflejo de su prestigio académico y proyección internacional.

Asimismo, subrayó la relevancia del Centro Integral de Atención Comunitaria (CIAC) como espacio de formación humanista y social, así como de programas como “Lobos en Acción”, que fomentan el liderazgo universitario con responsabilidad social.

Durante su informe, el Dr. Padilla Gámez presentó los avances estructurados en cuatro ejes: Calidad de la Educación, Planta Docente, Responsabilidad Social y Vinculación con el Entorno, y Administración Eficiente y Transparente.Resaltó que la Facultad mantiene más del 90 por ciento de aprobación en el EGEL-CENEVAL y un 49 por ciento de aceptación en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), lo que la coloca entre las mejores escuelas de medicina del país.