UAdeC conecta a estudiantes de Humanidades con sector empresarial

Estudiantes de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila participaron en el evento “Vincula Humanidades”, un espacio diseñado para acercarlos al sector laboral a través de conferencias, talleres y encuentros con empresas. La actividad fue organizada por la Coordinación General de Vinculación e Innovación Productiva de la UAdeC, en conjunto con la propia facultad, con el objetivo de generar redes de contacto y fortalecer la inserción profesional del alumnado.

Durante la inauguración, la coordinadora general Karla Patricia Valdés García destacó que las ciencias sociales y humanidades tienen un papel relevante más allá del ámbito educativo. “Ustedes son expertos en educación y en letras, ustedes van a ser los arquitectos del pensamiento crítico y de la comunicación de nuestra sociedad”, expresó. Señaló que actualmente las empresas buscan habilidades como empatía, flexibilidad cognitiva y capacidad de enseñanza, competencias que pueden desarrollarse desde estas áreas. Como parte del programa, estudiantes interactuaron con representantes de empresas, quienes compartieron metodologías de trabajo, entre ellas la técnica Lego, utilizada en universidades privadas del país. El evento incluyó una conferencia magistral impartida por el CEO de Train to Coach Consulting, Luis Monagas, especialista en desarrollo de talento, liderazgo y crecimiento personal.

Por su parte, el director de la facultad, Julio Cu Farfán López, subrayó la importancia de estos espacios para la formación profesional. “La Universidad no se termina en el octavo semestre, por lo que es fundamental la vinculación, no solamente con el sector público, sino también con el sector privado”, señaló.

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