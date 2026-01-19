UAdeC invita a participar en el Curso-Taller ‘Técnicas Estadísticas con SPSS’

La Universidad Autónoma de Coahuila, através de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades (FCEyH), invita a estudiantes de Licenciatura y Posgrado, docentes e investigadores a participar en el Curso-Taller “Técnicas Estadísticas con SPSS”, que se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de febrero de 2026 a través de la plataforma Microsoft Teams.

El SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences ) es una plataforma integral de análisis estadístico diseñada para ayudar a organizaciones y particulares a extraerinsights confiables de los datos; combina pruebas estadísticas robustas, modelado predictivo, regresión y forecasting con preparación de datos simplificada y análisis automatizado.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC abre en Saltillo convocatoria para el Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos

El curso tendrá una duración de 20 horas, de las cuales 8 serán sesiones sincrónicas impartidas vía Zoom en horario de 17:00 a 19:00 horas y 12 horas asincrónicas destinadas a actividades de práctica independiente.

El contenido académico incluye la Introducción a la estadística aplicada a lasciencias sociales, Estadística descriptiva y correlacional, Modelos de regresión linealmúltiple e Introducción al análisis de senderos; el curso estará a cargo del Dr. Jesús Alberto García García.

Los participantes deberán contar con el software SPSS instalado en sus equipos, la evaluación se llevará a cabo mediante el cumplimiento de 3 actividades de aprendizaje (20 % cada una) y la participación en clase (40 %); al finalizar, el producto esperado será la elaboración de una tabla con su correspondiente lectura.

Los interesados deberán realizar su registro vía WhatsApp al teléfono (844) 622 1951, el costo de recuperación es de mil 200 pesos, los cuales deberán ser depositados en una cuenta bancaria que será proporcionada al momento de realizar la inscripción.

Para más información comunicarse a la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades al teléfono (844) 410 16 85 o visitar la página de Facebookhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61566247439800.