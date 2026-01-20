Rinde Sandra López su tercer informe al frente de la Unidad Laguna de la UAdeC

TORREÓN, COAH.- En cumplimiento al principio de transparencia y rendición de cuentas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría, presentó ante el Consejo Universitario por Unidad su tercer informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026.

La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, y contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; del encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, Hugo Dávila Prado; así como de los coordinadores de las Unidades Sureste y Norte, Eva Kerena Hernández Martínez y Luis Carlos Talamantes Arredondo. También asistieron autoridades municipales y estatales, representantes del sector productivo, funcionarios universitarios, directivos, docentes y estudiantes.

Durante su mensaje, López Chavarría destacó que la cercanía con la comunidad estudiantil fue eje central de su administración, lo que permitió impulsar actividades como “Actívate Lobo”, “Mercadito Chipocludo”, la asistencia a Congresos Nacionales y la realización de la Expo Profesiones, con el objetivo de promover la oferta educativa de la UAdeC entre estudiantes de bachillerato de la región.

En materia de bienestar estudiantil, resaltó el programa “Mi Primera Licencia”, implementado como piloto en Torreón en coordinación con la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, mediante capacitación y evaluaciones teóricas y prácticas para fomentar la formación de ciudadanos responsables.