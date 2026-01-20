Rinde Sandra López su tercer informe al frente de la Unidad Laguna de la UAdeC
El informe se presentó ante el Consejo Universitario por Unidad en el Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”
TORREÓN, COAH.- En cumplimiento al principio de transparencia y rendición de cuentas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la coordinadora de la Unidad Laguna, Sandra López Chavarría, presentó ante el Consejo Universitario por Unidad su tercer informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026.
La ceremonia se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, y contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; del encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional en La Laguna, Hugo Dávila Prado; así como de los coordinadores de las Unidades Sureste y Norte, Eva Kerena Hernández Martínez y Luis Carlos Talamantes Arredondo. También asistieron autoridades municipales y estatales, representantes del sector productivo, funcionarios universitarios, directivos, docentes y estudiantes.
Durante su mensaje, López Chavarría destacó que la cercanía con la comunidad estudiantil fue eje central de su administración, lo que permitió impulsar actividades como “Actívate Lobo”, “Mercadito Chipocludo”, la asistencia a Congresos Nacionales y la realización de la Expo Profesiones, con el objetivo de promover la oferta educativa de la UAdeC entre estudiantes de bachillerato de la región.
En materia de bienestar estudiantil, resaltó el programa “Mi Primera Licencia”, implementado como piloto en Torreón en coordinación con la Dirección de Vialidad y Movilidad Urbana, mediante capacitación y evaluaciones teóricas y prácticas para fomentar la formación de ciudadanos responsables.
Subrayó también el fortalecimiento del Programa de Asesoría Psicológica, que atiende problemáticas como ansiedad, depresión y estrés, además de realizar talleres preventivos en coordinación con el programa institucional de tutorías y alianzas con el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón y la asociación civil Café Atípico.
En el rubro de vinculación laboral, informó que se realizaron dos ferias de empleo y prácticas profesionales, así como un Foro de Prácticas Profesionales, además de concretar convenios con más de 18 empresas y establecimientos para otorgar descuentos a estudiantes, egresados y personal universitario.
En cultura y arte, la Unidad Laguna fue sede del taller SONY #BeAlpha Coahuila 2025 y de la exposición “Arocena a Detalle”, además de múltiples muestras pictóricas, fotográficas, musicales y presentaciones de libros.
En el ámbito deportivo, destacó la realización de torneos de ajedrez, Interfacultades y del Pavo, así como el logro de la selección de Boxeo que obtuvo una medalla de oro y cuatro de bronce en campeonatos de la ANUIES 2025. Agradeció al rector por impulsar el ENCUDE, evento que reunió a las tres unidades de la UAdeC en competencias deportivas y culturales.
En el plano social, la Unidad Laguna participó en el Plan Municipal de Desarrollo y en programas de salud como “Médico en tu Casa”, además de trabajar en la implementación del Código Centinela para formar grupos de primeros auxilios mentales en coordinación con autoridades municipales e instituciones de salud.
Por su parte, el rector Octavio Pimentel señaló que el informe refleja seis años de gestión y construcción comunitaria, donde el crecimiento académico, la investigación, la vinculación y el impacto social se logran mediante el trabajo conjunto. Reconoció el liderazgo de Sandra López Chavarría y su aportación al fortalecimiento institucional en áreas académicas, culturales, deportivas y sociales.