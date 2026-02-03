Con acto en Monclova, Coahuila honra el legado del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

TE PUEDE INTERESAR: Permiten presencia de representantes de extrabajadores en la subasta de AHMSA

Durante la ceremonia, el General de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz, comandante de la Sexta Zona Militar, resaltó que esta conmemoración tiene como principal objetivo fortalecer el vínculo de confianza entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de México, a quienes se deben y sirven con profesionalismo y vocación social.

MONCLOVA, COAH.- En el marco de la campaña “Febrero, Mes del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos”, autoridades civiles, militares y educativas se reunieron en las instalaciones del 105 Batallón de Infantería, en Frontera, Coahuila , para conmemorar el 113 aniversario del Ejército Mexicano y el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, destacando su legado histórico, disciplina y cercanía con la ciudadanía.

El mando militar mencionó la relevancia histórica de Coahuila en la formación del Ejército Mexicano, recordando que fue en esta tierra donde Venustiano Carranza impulsó en 1913 la organización del Ejército Constitucionalista, base de la actual institución armada, además de promover la creación del arma de aviación militar en 1915, dando origen a la actual Fuerza Aérea Mexicana.

“Hablar del Ejército y la Fuerza Aérea es hablar de Coahuila, una tierra de profunda vocación patriótica donde nacieron las bases de instituciones armadas leales a la ley, la Constitución y al pueblo”, expresó el general Quiroz Muñoz, al recalcar que ambas corporaciones continúan cumpliendo sus misiones con disciplina, profesionalismo y un alto sentido de responsabilidad social.

Asimismo, destacó que de estas fuerzas armadas surge también la Guardia Nacional, institución que trabaja para salvaguardar la seguridad, integridad y derechos de la población, siempre bajo el marco de la legalidad y respeto a los derechos humanos.

El comandante enfatizó que la región Centro-Desierto de Coahuila representa un punto estratégico para el desarrollo económico, industrial y social del país, motivo por el cual el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional mantienen presencia permanente, coordinados con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Durante su mensaje, también agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, de alcaldes y alcaldesas de la región, del sector empresarial, educativo y de la sociedad civil, destacando que la confianza de la población fortalece la labor de las Fuerzas Armadas.

“Somos instituciones del pueblo, herederas de un legado histórico nacido en Coahuila, comprometidas con el bienestar, la tranquilidad y el desarrollo de las familias mexicanas”, puntualizó.

Por otra parte, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, reconoció el papel fundamental que desempeña el Ejército en la construcción de la paz y la seguridad en la región, destacando que esta institución representa uno de los pilares más sólidos del país.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: gana empresa lagunera licitación para ampliar el bulevar Las Torres

Señaló que para los coahuilenses es motivo de orgullo que el origen del Ejército Mexicano tenga raíces en la entidad, recordando el legado histórico de Venustiano Carranza, quien sentó las bases de una institución que hoy continúa fortaleciéndose con el trabajo diario de sus elementos.