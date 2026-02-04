UAdeC amplía registro de admisiones hasta el 15 de febrero para el ciclo agosto-diciembre 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la ampliación del periodo de registro de admisiones a los niveles de Bachillerato y Licenciatura hasta el 15 de febrero, para quienes buscan ingresar a la máxima casa de estudios durante el semestre agosto-diciembre 2026.

El proceso de registro se realiza exclusivamente a través del portal www.uadec.mx/admisiones/, donde las y los aspirantes deberán capturar sus datos personales y cargar una fotografía. Al concluir el registro, será necesario imprimir la boleta para efectuar el pago correspondiente en los bancos autorizados. El costo de la ficha para ambos niveles es de 920 pesos.

FECHAS CLAVE Y APLICACIÓN DE EXÁMENES

Del 27 de febrero al 13 de marzo, las y los aspirantes deberán generar e imprimir el pase para el examen de admisión, documento indispensable para acceder a los campus universitarios el día de la prueba. La aplicación del EXANI I para Bachillerato se realizará de forma presencial el 14 de marzo, mientras que el EXANI II para Licenciatura y el examen de pre-medicina se aplicarán el 21 de marzo, ambos a partir de las 09:00 horas.

Las fechas y horarios de aplicación son únicos e inamovibles, por lo que no se permitirá presentar el examen en días u horarios distintos. En el caso del examen en línea desde casa, las y los aspirantes deberán realizar un simulacro obligatorio los días 11 y 18 de marzo, con horario flexible de 09:00 a 16:00 horas; la aplicación oficial será el 21 de marzo.

REQUISITOS Y CONSIDERACIONES POR PROGRAMA

Para completar el proceso de ingreso, las y los aspirantes deberán contar con su certificado de terminación de estudios, el cual se entregará en el periodo del 5 al 14 de agosto de 2026. Quienes hayan cursado Bachillerato en alguna escuela oficial o incorporada a la UAdeC no deberán realizar trámite de ficha ni inscripción de nuevo ingreso.

El reglamento establece que quienes hayan causado baja académica no podrán reingresar al mismo programa educativo; sin embargo, podrán postularse a otro plan de estudios mediante un nuevo proceso de admisión. Para Bachillerato, el aspirante no deberá tener más de 17 años al momento de la inscripción, salvo en el turno vespertino de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González.

En el caso del Instituto de Lenguas Extranjeras (ILE), se ponderará el módulo de inglés como lengua extranjera dentro de la calificación global del examen. Para las licenciaturas en modalidad en línea, el examen EXANI II se mantiene en línea desde casa. Las y los aspirantes a la Escuela Superior de Música y a Artes Plásticas deberán comunicarse directamente con su plantel para programar su examen específico, mientras que quienes busquen ingresar a Médico Cirujano deberán presentar además un examen de pre-medicina, con un costo adicional de 920 pesos.

La publicación de resultados se realizará el 7 de mayo de 2026 y estos serán inapelables. Para mayor información, la UAdeC puso a disposición módulos de atención en el Departamento de Admisiones, ubicado en la planta baja de Rectoría, así como en las coordinaciones de las Unidades Sureste, Laguna y Norte, además de la Coordinación General de Educación a Distancia, con atención telefónica y vía WhatsApp.