Estrena UAdeC laboratorio de nutrición

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Saltillo
/ 24 marzo 2026
    Estrena UAdeC laboratorio de nutrición
    Se busca que con la integración del laboratorio las y los estudiantes puedan fortalecer su conocimiento a través de la práctica. CORTESÍA

El espacio fue equipado con más de 1.6 millones de pesos y busca atender problemáticas como la obesidad infantil

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) puso en marcha el Laboratorio de Nutrición y Alimentos Funcionales de la Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Sureste, un espacio enfocado en fortalecer la formación práctica del alumnado.

De acuerdo con la información, en su adecuación se invirtieron 1 millón 680 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2025, en un área de 68 metros cuadrados equipada para trabajo académico y técnico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/abre-uadec-convocatoria-para-congreso-sobre-salud-educacion-y-medio-ambiente-AG19683663

Entre los trabajos realizados se encuentran la instalación de piso cerámico, adecuaciones en áreas húmedas, sistema hidráulico y sanitario, centro de carga eléctrica, así como internet de fibra óptica, luminarias LED, mantenimiento de minisplit y la colocación de uno nuevo de tres toneladas.

Además, el laboratorio cuenta con tres islas de trabajo de acero inoxidable, dos de ellas con estufa, contactos y campana, así como pizarrones y extintores.

FORMACIÓN Y SALUD

Durante la inauguración, el rector Octavio Pimentel Martínez señaló que este espacio busca contribuir a la atención de problemáticas como la obesidad infantil y juvenil.

“Nuestra meta es que ustedes ayuden con un problema grave que tenemos a nivel nacional y en Saltillo, que es la obesidad juvenil e infantil”, expresó. Añadió que la formación deberá orientarse a la prevención y educación en temas de bienestar.

Por su parte, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, indicó que el laboratorio fortalecerá la operación académica de la Licenciatura en Nutrición.

$!Durante la inauguración se contó con la asistencia de directivos y coordinadores de la máxima casa de estudios en Coahuila.
Durante la inauguración se contó con la asistencia de directivos y coordinadores de la máxima casa de estudios en Coahuila. CORTESÍA

USO Y PROYECCIÓN

El director del plantel, Pedro Enrique Trujillo Hernández, señaló que el espacio será aprovechado en la formación práctica y se irá equipando de manera gradual. “Este laboratorio será aprovechado al 100 por ciento y los invito a que lo conserven y respeten”, comentó.

En tanto, la alumna Karla Villarreal destacó que el laboratorio representa una oportunidad para desarrollar habilidades profesionales.

Este nuevo espacio forma parte de las acciones de la UAdeC para mejorar la infraestructura educativa y fortalecer la preparación del estudiantado en áreas vinculadas con la salud.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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