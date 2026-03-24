Estrena UAdeC laboratorio de nutrición

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) puso en marcha el Laboratorio de Nutrición y Alimentos Funcionales de la Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Sureste, un espacio enfocado en fortalecer la formación práctica del alumnado. De acuerdo con la información, en su adecuación se invirtieron 1 millón 680 mil 400 pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2025, en un área de 68 metros cuadrados equipada para trabajo académico y técnico.

Entre los trabajos realizados se encuentran la instalación de piso cerámico, adecuaciones en áreas húmedas, sistema hidráulico y sanitario, centro de carga eléctrica, así como internet de fibra óptica, luminarias LED, mantenimiento de minisplit y la colocación de uno nuevo de tres toneladas. Además, el laboratorio cuenta con tres islas de trabajo de acero inoxidable, dos de ellas con estufa, contactos y campana, así como pizarrones y extintores. FORMACIÓN Y SALUD Durante la inauguración, el rector Octavio Pimentel Martínez señaló que este espacio busca contribuir a la atención de problemáticas como la obesidad infantil y juvenil. “Nuestra meta es que ustedes ayuden con un problema grave que tenemos a nivel nacional y en Saltillo, que es la obesidad juvenil e infantil”, expresó. Añadió que la formación deberá orientarse a la prevención y educación en temas de bienestar. Por su parte, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, indicó que el laboratorio fortalecerá la operación académica de la Licenciatura en Nutrición.

USO Y PROYECCIÓN El director del plantel, Pedro Enrique Trujillo Hernández, señaló que el espacio será aprovechado en la formación práctica y se irá equipando de manera gradual. “Este laboratorio será aprovechado al 100 por ciento y los invito a que lo conserven y respeten”, comentó. En tanto, la alumna Karla Villarreal destacó que el laboratorio representa una oportunidad para desarrollar habilidades profesionales. Este nuevo espacio forma parte de las acciones de la UAdeC para mejorar la infraestructura educativa y fortalecer la preparación del estudiantado en áreas vinculadas con la salud.

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