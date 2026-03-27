UAdeC lleva servicios de salud y apoyo social a trabajadores de CIE Metal Norte y Magna Estampados

Con una estrategia orientada a impactar directamente en la calidad de vida de la población trabajadora, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha la primera brigada “Alianzas por la responsabilidad social”, iniciativa que articula esfuerzos institucionales para fortalecer la vinculación con el sector productivo. En esta primera intervención, la comunidad universitaria desplegó servicios de extensión social en las instalaciones de las empresas CIE Metal Norte, en Derramadero, y Magna Estampados, en el parque industrial Santa María, en Ramos Arizpe, beneficiando a decenas de trabajadores.

ATENCIÓN INTEGRAL DIRECTAMENTE EN CENTROS DE TRABAJO La jornada concentró la participación de diversas facultades y dependencias, ofreciendo servicios de salud preventiva y atención básica. La Facultad de Enfermería y Nutrición realizó toma de presión arterial, medición de peso, talla y niveles de glucosa, mientras que el Hospital Universitario de Saltillo otorgó consultas médicas generales y entrega gratuita de medicamentos.

Por su parte, la Facultad de Odontología brindó revisiones, limpiezas dentales y canalización para tratamientos especializados, ampliando el alcance de los servicios de bienestar. EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y SERVICIO SOCIAL La brigada también integró acciones de prevención y orientación. Con apoyo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se aplicaron vacunas, mientras que la Facultad de Psicología ofreció atención en salud emocional. En paralelo, los Centros de Integración Juvenil impartieron orientación en la prevención de adicciones. Asimismo, la Coordinación de Educación a Distancia difundió la oferta académica en línea de la UAdeC, y la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila contribuyó con la donación de árboles para promover la cultura ambiental.

Gran parte de los beneficiarios proviene de ejidos alejados de municipios como Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y Parras, donde el acceso a servicios de salud y orientación es limitado. En este contexto, la brigada representa un mecanismo efectivo para acercar atención esencial a sectores con mayores necesidades. Con este tipo de acciones, la UAdeC no solo refuerza su compromiso social, sino que también consolida la formación integral de sus estudiantes, quienes participan activamente en iniciativas que promueven valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el cuidado del entorno.

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