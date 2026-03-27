UAdeC lleva servicios de salud y apoyo social a trabajadores de CIE Metal Norte y Magna Estampados

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 27 marzo 2026
    UAdeC lleva servicios de salud y apoyo social a trabajadores de CIE Metal Norte y Magna Estampados
    Brigada universitaria llevó servicios médicos y orientación a trabajadores de Magna Estampados, en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Brigada universitaria acerca atención médica, orientación y programas educativos a empleados en Derramadero y Ramos Arizpe

Con una estrategia orientada a impactar directamente en la calidad de vida de la población trabajadora, la Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha la primera brigada “Alianzas por la responsabilidad social”, iniciativa que articula esfuerzos institucionales para fortalecer la vinculación con el sector productivo.

En esta primera intervención, la comunidad universitaria desplegó servicios de extensión social en las instalaciones de las empresas CIE Metal Norte, en Derramadero, y Magna Estampados, en el parque industrial Santa María, en Ramos Arizpe, beneficiando a decenas de trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/uadec-reabre-sala-de-seminarios-emilio-j-talamas-tras-restauracion-FP19706553

ATENCIÓN INTEGRAL DIRECTAMENTE EN CENTROS DE TRABAJO

La jornada concentró la participación de diversas facultades y dependencias, ofreciendo servicios de salud preventiva y atención básica. La Facultad de Enfermería y Nutrición realizó toma de presión arterial, medición de peso, talla y niveles de glucosa, mientras que el Hospital Universitario de Saltillo otorgó consultas médicas generales y entrega gratuita de medicamentos.

$!Estudiantes y especialistas ofrecieron atención preventiva y consultas gratuitas en sitio.
Estudiantes y especialistas ofrecieron atención preventiva y consultas gratuitas en sitio. CORTESÍA

Por su parte, la Facultad de Odontología brindó revisiones, limpiezas dentales y canalización para tratamientos especializados, ampliando el alcance de los servicios de bienestar.

EDUCACIÓN, PREVENCIÓN Y SERVICIO SOCIAL

La brigada también integró acciones de prevención y orientación. Con apoyo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se aplicaron vacunas, mientras que la Facultad de Psicología ofreció atención en salud emocional. En paralelo, los Centros de Integración Juvenil impartieron orientación en la prevención de adicciones.

Asimismo, la Coordinación de Educación a Distancia difundió la oferta académica en línea de la UAdeC, y la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila contribuyó con la donación de árboles para promover la cultura ambiental.

$!La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, donó árboles a los trabajadores.
La Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, donó árboles a los trabajadores. CORTESÍA

Gran parte de los beneficiarios proviene de ejidos alejados de municipios como Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe y Parras, donde el acceso a servicios de salud y orientación es limitado. En este contexto, la brigada representa un mecanismo efectivo para acercar atención esencial a sectores con mayores necesidades.

Con este tipo de acciones, la UAdeC no solo refuerza su compromiso social, sino que también consolida la formación integral de sus estudiantes, quienes participan activamente en iniciativas que promueven valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el cuidado del entorno.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
estudiantes
trabajadores

Organizaciones


Secretaría De Medio Ambiente
UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Declaración de guerra

Declaración de guerra
true

La clase política de México no tiene clase
true

POLITICÓN: Los mejores alcaldes de Mitofsky: Saltillo, Acuña y Piedras Negras en el ‘top 20’
En el área de oncohematología para el tratamiento de leucemia y mejorar la atención oncológica pediátrica.

Suscriben convenio la FEC y el Hospital Materno Infantil para equipamiento en Saltillo
Una protesta contra la reactivación del reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, frente a la sede de Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) en Tokio, el 19 de enero de 2026.

Guerra en Irán provoca que el sudeste asiático retome sus planes nucleares para centros de datos de IA
El pitcher japonés anunció su salida tras dos semanas de trabajo en el Spring Training.

Saltillo pierde a su refuerzo japonés: Kuniyoshi se despide por lesión en la espalda
Ciudadanos de diversas edades y procedencias se movilizan de forma pacífica en espacios públicos, portando símbolos que exigen un equilibrio de poderes en el gobierno federal.

Lo que sabemos de las protestas ‘No Kings’ en Estados Unidos
El presidente Trump discute la situación con Irán y el estrecho de Ormuz en la Casa Blanca, acompañado por el senador Rubio y el nominado Pete Hegseth.

Trump vuelve a ampliar el plazo a Irán sobre el estrecho de Ormuz ante la caída de las bolsas