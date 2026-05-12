UAdeC llevará arte a la Ruta Recreativa con exposición ‘Fuera de Lugar’

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Saltillo
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    UAdeC llevará arte a la Ruta Recreativa con exposición ‘Fuera de Lugar’
    La exposición, del artista coahuilense Manuel Muñoz Olivares, se realizará el 17 de mayo en la explanada del Edificio de Rectoría. CORTESÍA

La actividad busca acercar el arte y la cultura a la población fuera de espacios tradicionales

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural y del Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, invitó a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de la exposición itinerante “Fuera de Lugar”, del reconocido artista coahuilense Manuel Muñoz Olivares, la cual se presentará este próximo 17 de mayo durante la Ruta Recreativa en Saltillo.

La actividad se desarrollará a partir de las 9:00 horas en la explanada del Edificio de Rectoría, como parte de una estrategia cultural enfocada en acercar el arte y la expresión plástica a la ciudadanía fuera de los espacios tradicionales, permitiendo que las familias asistentes a este espacio recreativo dominical tengan acceso directo a la obra artística.

La exposición “Fuera de Lugar” reúne una selección de piezas representativas creadas por Manuel Muñoz Olivares a lo largo de más de siete décadas de trayectoria artística. Parte de esta colección integra el acervo cultural resguardado por la UAdeC y actualmente se exhibe de manera permanente en el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, ubicado en el Centro Histórico de Saltillo.

Además de la muestra artística, durante la jornada se llevará a cabo el taller “Pintura Kids”, dirigido a niñas y niños interesados en tener un primer acercamiento al arte pictórico. La actividad incluirá dinámicas con pinceles, pastel y lienzos, con el propósito de fomentar la creatividad y la sensibilización artística desde edades tempranas.

La universidad informó que todas las actividades serán gratuitas y abiertas al público, por lo que reiteró la invitación a las familias saltillenses para acudir al stand cultural, conocer parte de la obra del artista coahuilense y participar en las dinámicas preparadas para esta edición de la Ruta Recreativa.

Manuel Muñoz Olivares, originario de Matamoros, Coahuila, es considerado uno de los máximos exponentes del arte realista mexicano. A lo largo de su trayectoria destacó por su trabajo en óleo y carboncillo con temática costumbrista, además de exponer sus obras en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, París y Madrid, consolidándose como un referente de la plástica nacional.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono (844) 410 32 03 o consultar la página oficial de Facebook del recinto cultural: Recinto Cultural Universitario Aurora Morales de López

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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