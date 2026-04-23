Lanza UAdeC convocatoria al Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre, ‘Catón’ en su edición 27

El certamen, que se desarrollará del 4 al 31 de mayo de 2026, busca distinguir trabajos que aporten a la difusión cultural desde distintos géneros periodísticos, siempre que hayan sido publicados entre el 1 de mayo de 2025 y el 15 de abril de 2026.

Con el propósito de reconocer la mirada crítica y creativa sobre las expresiones artísticas y culturales, la Universidad Autónoma de Coahuila abrió la convocatoria para la edición 27 del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre, “Catón”, dirigida a periodistas en activo del Estado y a colaboradores en medios nacionales con residencia comprobable en la entidad.

La convocatoria contempla una amplia diversidad de categorías: Prensa (nota, crónica, artículo, entrevista, reportaje, columna y fotografía), Radio (nota, entrevista y reportaje), Televisión (nota, entrevista y reportaje), además de Impacto social, que reconoce contenidos vinculados a temas como innovación social, salud, educación, igualdad de género y atención a grupos vulnerables.

RECONOCIMIENTO A LA NARRATIVA CULTURAL

Uno de los apartados más relevantes es el de Trayectoria, en el que se invita a medios y periodistas a postular perfiles con una labor destacada en el periodismo cultural en Coahuila durante la última década.

El proceso de inscripción establece lineamientos técnicos específicos según el formato: desde documentos en PDF para prensa escrita, hasta archivos de audio en MP3 y video en MP4 para radio y televisión, incluyendo también contenidos digitales como podcasts.

En fotografía, se exige material en formato JPG con alta resolución, acompañado de evidencia de publicación. En todos los casos, los participantes deberán acreditar la difusión de sus trabajos en medios formales, así como cumplir con los criterios de originalidad, claridad, tratamiento informativo y aporte a la promoción cultural.

EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS

El jurado estará integrado por especialistas en comunicación y cultura, quienes evaluarán las propuestas bajo criterios técnicos y de contenido. Su fallo será definitivo.

Se otorgará un premio único por cada categoría, consistente en una presea y un estímulo económico de 10 mil pesos, además de un reconocimiento especial a la trayectoria sobresaliente en el ámbito del periodismo cultural.

Las y los ganadores serán notificados entre 15 y 20 días hábiles posteriores al cierre de la convocatoria, mientras que la ceremonia de premiación se llevará a cabo en fecha y sede por definir.

El registro deberá realizarse mediante formulario digital y envío de materiales al correo institucional, incluyendo una semblanza profesional. La Universidad reiteró que esta convocatoria busca fortalecer el ejercicio periodístico enfocado en la cultura, así como visibilizar el talento narrativo que documenta y enriquece la vida cultural de Coahuila.