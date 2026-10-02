UAdeC reúne 962 mochilas en colecta ‘Mochilatón’ 2026, en Saltillo

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Saltillo
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    UAdeC reúne 962 mochilas en colecta ‘Mochilatón’ 2026, en Saltillo
    La UAdeC cerró la edición 2026 del “Mochilatón” con la recopilación de 962 mochilas en la Unidad Sureste. CORTESÍA

Los apoyos serán distribuidos mediante brigadas en colonias, jardines de niños y primarias para beneficiar a estudiantes que los requieren

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, realizó el cierre de la colecta “Mochilatón” 2026, con la que logró reunir 962 mochilas en la Unidad Sureste para apoyar a niñas, niños y jóvenes que las necesitan.

El acto se llevó a cabo en la explanada de la Rectoría de la UAdeC, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera; la directora de la Preparatoria Número Uno, Nancy Torres Ríos, así como integrantes de los comités estudiantiles de “Lobos en Acción” de la Unidad Sureste.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-uadec-convoca-a-estudiantes-al-septimo-concurso-estatal-de-cohetes-impulsados-por-agua-JB23881833

TRES AÑOS DE SOLIDARIDAD

Durante el evento, David Hernández Barrera destacó que la colecta se realiza desde hace tres años y que en esta edición se alcanzó la cifra de 962 mochilas, resultado que atribuyó al trabajo de los comités de “Lobos en Acción”.

$!Integrantes de “Lobos en Acción” destacaron la participación de la comunidad universitaria en la iniciativa social.
Integrantes de “Lobos en Acción” destacaron la participación de la comunidad universitaria en la iniciativa social. CORTESÍA

Informó que los artículos serán distribuidos próximamente con el apoyo de la Subcoordinación de Responsabilidad Social, mediante brigadas que acudirán a colonias, jardines de niños y escuelas primarias para hacer llegar los apoyos a quienes más los necesitan.

El rector Octavio Pimentel Martínez reconoció la participación de los comités estudiantiles y de la Coordinación de Extensión Universitaria, al señalar que este tipo de acciones contribuyen a fortalecer valores como la empatía, el liderazgo y la solidaridad entre la comunidad universitaria.

Asimismo, exhortó a las y los estudiantes a mantener este compromiso social y replicar este tipo de iniciativas en el futuro, con el propósito de contribuir desde distintos espacios a una sociedad más unida y participativa.

$!Autoridades universitarias y estudiantes participaron en el cierre de la colecta realizada durante los últimos meses.
Autoridades universitarias y estudiantes participaron en el cierre de la colecta realizada durante los últimos meses. CORTESÍA

CADA MOCHILA, UNA OPORTUNIDAD

En representación de los comités de “Lobos en Acción” de la Unidad Sureste, la alumna Maite Ramírez López destacó que la colecta refleja el impacto que puede alcanzarse cuando la comunidad universitaria suma esfuerzos en favor de otros sectores de la población.

Señaló que cada mochila representa una oportunidad para niñas, niños y jóvenes, por lo que invitó a sus compañeros universitarios a continuar impulsando acciones de solidaridad y trabajo en equipo.

La distribución de los apoyos se realizará posteriormente a través de las brigadas de responsabilidad social de la UAdeC, que llevarán las mochilas a los sectores contemplados para esta etapa de la iniciativa.

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