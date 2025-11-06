UAdeC Unidad Sureste celebra 50 años de historia educativa
El festejo se realizó durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario funcionando por Unidad
Durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario funcionando por Unidad, la Coordinación Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) celebró su 50 aniversario con la develación de una placa conmemorativa y la inauguración de la Galería de Excoordinadores, en reconocimiento a medio siglo de historia académica y liderazgo educativo.
El evento tuvo lugar en el Aula Magna “José María Fraustro Siller” y contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, el secretario ex officio del Consejo Universitario, Víctor Cobos Martínez, así como funcionarios universitarios, directores de escuelas y facultades, excoordinadores y consejeros universitarios.
En su mensaje, Eva Kerena Hernández Martínez destacó que esta conmemoración representa “un motivo de orgullo y reflexión”, al recordar 50 años de trabajo constante, de sueños cumplidos y de compromiso con la formación de miles de coahuilenses. Subrayó que la historia de la Coordinación es también la de la propia Autónoma de Coahuila, cuyos orígenes se remontan a los ideales que dieron paso a la autonomía universitaria.
“En este marco surgieron las unidades regionales concebidas para atender las necesidades específicas de cada región del estado. La entonces Unidad Saltillo —hoy Unidad Sureste— nació en 1975 bajo el liderazgo del doctor José María Rodríguez Agüero”, recordó.
La coordinadora señaló que, a lo largo de estas cinco décadas, la Unidad Sureste ha sido cuna de escuelas, facultades, institutos y centros de investigación que hoy son referentes de excelencia académica, donde se impulsa la innovación, la generación de conocimiento y el pensamiento crítico.
Asimismo, compartió su experiencia como primera mujer en ocupar la Coordinación de Unidad, destacando el reto y la responsabilidad que implica abrir camino para las próximas generaciones. “Lo importante de ser la primera no es solo abrir brecha para otras, sino no ser la única ni la última”, expresó.
Finalmente, Hernández Martínez reafirmó que la educación transforma vidas y que en cada aula, laboratorio y proyecto se escribe una nueva página en la historia de la UAdeC. “Sigamos construyendo juntos una universidad moderna, incluyente y comprometida con su comunidad, formando personas, profesionistas y ciudadanos de bien”, concluyó.