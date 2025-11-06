UAdeC Unidad Sureste celebra 50 años de historia educativa

Durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario funcionando por Unidad, la Coordinación Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) celebró su 50 aniversario con la develación de una placa conmemorativa y la inauguración de la Galería de Excoordinadores, en reconocimiento a medio siglo de historia académica y liderazgo educativo.

El evento tuvo lugar en el Aula Magna “José María Fraustro Siller” y contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, el secretario ex officio del Consejo Universitario, Víctor Cobos Martínez, así como funcionarios universitarios, directores de escuelas y facultades, excoordinadores y consejeros universitarios.

En su mensaje, Eva Kerena Hernández Martínez destacó que esta conmemoración representa “un motivo de orgullo y reflexión”, al recordar 50 años de trabajo constante, de sueños cumplidos y de compromiso con la formación de miles de coahuilenses. Subrayó que la historia de la Coordinación es también la de la propia Autónoma de Coahuila, cuyos orígenes se remontan a los ideales que dieron paso a la autonomía universitaria.