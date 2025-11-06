UAdeC Unidad Sureste celebra 50 años de historia educativa

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    UAdeC Unidad Sureste celebra 50 años de historia educativa
    Se develó una placa conmemorativa y se inauguró una Galería de Excoordinadores como parte del evento. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El festejo se realizó durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario funcionando por Unidad

Durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario funcionando por Unidad, la Coordinación Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) celebró su 50 aniversario con la develación de una placa conmemorativa y la inauguración de la Galería de Excoordinadores, en reconocimiento a medio siglo de historia académica y liderazgo educativo.

El evento tuvo lugar en el Aula Magna “José María Fraustro Siller” y contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, el secretario ex officio del Consejo Universitario, Víctor Cobos Martínez, así como funcionarios universitarios, directores de escuelas y facultades, excoordinadores y consejeros universitarios.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC lamenta ‘desaire’ de la Federación de 150 mdp para déficit en pensiones

En su mensaje, Eva Kerena Hernández Martínez destacó que esta conmemoración representa “un motivo de orgullo y reflexión”, al recordar 50 años de trabajo constante, de sueños cumplidos y de compromiso con la formación de miles de coahuilenses. Subrayó que la historia de la Coordinación es también la de la propia Autónoma de Coahuila, cuyos orígenes se remontan a los ideales que dieron paso a la autonomía universitaria.

$!Estuvieron presentes el rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora Eva Kerena Hernández Martínez y diversas autoridades universitarias.
Estuvieron presentes el rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora Eva Kerena Hernández Martínez y diversas autoridades universitarias. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

“En este marco surgieron las unidades regionales concebidas para atender las necesidades específicas de cada región del estado. La entonces Unidad Saltillo —hoy Unidad Sureste— nació en 1975 bajo el liderazgo del doctor José María Rodríguez Agüero”, recordó.

La coordinadora señaló que, a lo largo de estas cinco décadas, la Unidad Sureste ha sido cuna de escuelas, facultades, institutos y centros de investigación que hoy son referentes de excelencia académica, donde se impulsa la innovación, la generación de conocimiento y el pensamiento crítico.

Asimismo, compartió su experiencia como primera mujer en ocupar la Coordinación de Unidad, destacando el reto y la responsabilidad que implica abrir camino para las próximas generaciones. “Lo importante de ser la primera no es solo abrir brecha para otras, sino no ser la única ni la última”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Celebra UAdeC la Quinta Jornada de Internacionalización en Educación y Desarrollo

Finalmente, Hernández Martínez reafirmó que la educación transforma vidas y que en cada aula, laboratorio y proyecto se escribe una nueva página en la historia de la UAdeC. “Sigamos construyendo juntos una universidad moderna, incluyente y comprometida con su comunidad, formando personas, profesionistas y ciudadanos de bien”, concluyó.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


UAdeC

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

true

Mal gobernado está México con la 4T
true

Coahuila, ¿por qué pensar ahora mismo en el siguiente gobernador?
true

La Presidenta y la crisis del sargento Matute
true

¿Para qué me tomo un selfie en un baño público (o privado)? ¿Cúal es la intencionalidad con la cual acciono en la vida? Autoconocimiento y libertad