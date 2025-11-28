Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo

Saltillo
/ 28 noviembre 2025
    Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
    Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Largas filas se registraron en los módulos de recaudación antes del cierre de las ofertas del Buen Fin, vigentes del 13 al 30 de noviembre.

Este viernes, contribuyentes saltillenses acudieron desde temprano a los módulos de recaudación para realizar trámites de control vehicular, licencias y replaqueo, con el fin de aprovechar los descuentos que el Gobierno del Estado mantiene vigentes como parte de la campaña extendida del Buen Fin.

Desde temprano, las filas comenzaron a formarse cuando decenas de contribuyentes buscaron ponerse al corriente y aprovechar los beneficios antes de que se llegue la fecha límite, marcada para el próximo domingo.

Para atender la demanda, las oficinas de recaudación extendieron su servicio presencial hasta el próximo sábado, con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en todos los municipios.

$!Módulos de recaudación registran alta afluencia en el último fin de semana de descuentos estatales.
Módulos de recaudación registran alta afluencia en el último fin de semana de descuentos estatales. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Aunque el plazo cierra el 30 de noviembre, ese día los módulos no operarán, por lo que los contribuyentes podrán aprovechar el último día de descuentos en línea mediante el portal Pagafácil. Para licencias, el trámite pagado tiene vigencia de un año, y en el caso de refrendos es posible pagar primero y recoger posteriormente.

$!Ciudadanos acuden a regularizar licencias y control vehicular.
Ciudadanos acuden a regularizar licencias y control vehicular. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

Cabe recordar que el descuento aplicable en control vehicular depende de la situación particular de cada vehículo. Esto ha permitido a muchos regularizar su documentación sin impactar en gran manera su economía.

Las autoridades estatales reiteraron el llamado a aprovechar las últimas horas del programa cuyo fin es facilitar el cumplimiento de los derechos de control vehicular y reducir rezagos antes del cierre del año.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

