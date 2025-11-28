Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo

Este viernes, contribuyentes saltillenses acudieron desde temprano a los módulos de recaudación para realizar trámites de control vehicular, licencias y replaqueo, con el fin de aprovechar los descuentos que el Gobierno del Estado mantiene vigentes como parte de la campaña extendida del Buen Fin.

Desde temprano, las filas comenzaron a formarse cuando decenas de contribuyentes buscaron ponerse al corriente y aprovechar los beneficios antes de que se llegue la fecha límite, marcada para el próximo domingo.

Para atender la demanda, las oficinas de recaudación extendieron su servicio presencial hasta el próximo sábado, con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en todos los municipios.