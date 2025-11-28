Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T

Coahuila
/ 28 noviembre 2025
    Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
    Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana. Foto: Héctor García

Representación de Segob y diputados morenistas reciben a los ex trabajadores con su pliego petitorio; los manifestantes exigen sus liquidaciones

Un contingente de 200 ex obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) concluyó este viernes una caminata de cinco días, iniciada en Castaños, para exigir la intervención de las autoridades federales en la obtención de sus liquidaciones.

Los trabajadores buscan una solución a un conflicto que ha persistido por tres años y que afecta a 14 mil 600 empleados directos, además de los indirectos y prestadores de servicios. Llegaron a Saltillo la madrugada del viernes y, por la mañana, marcharon hacia las instalaciones del Congreso local, donde arribaron poco antes del mediodía.

La protesta está encabezada por Julián Torres Ávalos, presidente del grupo laboral, una organización civil creada para defender a los trabajadores. Detalló que el motivo central de la movilización es la falta de respuesta ante las liquidaciones adeudadas, pese a que la empresa se encuentra en proceso de quiebra.

$!Frente a Palacio de Gobierno, los ex obreros exigieron una resolución por parte del Gobierno federal.
Frente a Palacio de Gobierno, los ex obreros exigieron una resolución por parte del Gobierno federal. Foto: Héctor García

TEMEN SE RETRASE LA VENTA DE ACTIVOS

El líder denunció el temor de los ex obreros de que el proceso de quiebra se retrase intencionalmente para permitir que los directivos de AHMSA se enriquezcan. Señaló que, mientras los directivos reciben salarios millonarios y venden activos de la empresa, los recursos disponibles para pagar a los trabajadores se reducen.

Torres Ávalos destacó la marcada desigualdad salarial: “Mientras algunos funcionarios reciben sueldos de 300 mil pesos al mes, a trabajadores con 40 años de servicio se les pagaría solo 200 pesos como liquidación”.

SOLUCIONES, NO SOLO ATENCIÓN

Los manifestantes afirmaron haber recibido una atención adecuada en instancias como la Secretaría del Trabajo, Conciliación, el Senado y el Congreso. Sin embargo, el presidente del grupo enfatizó que ya no buscan únicamente ser escuchados, sino obtener una solución definitiva.

El grupo exige la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para agilizar el proceso. Han solicitado por escrito una audiencia personal, a través del Senado y del Congreso, sin obtener respuesta hasta el momento.

Tras llegar al Congreso local, sostuvieron una reunión con el diputado de Morena Luis Jaime Ponce. Luego se trasladaron al Palacio de Gobierno y, por la tarde, se reunieron con la representación de la Secretaría de Gobernación en Coahuila y con diputados federales, a quienes entregaron su pliego petitorio. Posteriormente anunciaron su regreso a Monclova.

$!Los trabajadores caminaron por las vialidades de Saltillo haciendo notar su descontento.
Los trabajadores caminaron por las vialidades de Saltillo haciendo notar su descontento. Foto: Héctor García

EL RECORRIDO DE LA MARCHA

La caminata inició el lunes en Castaños y avanzó hasta el tramo conocido como La Muralla, para finalmente llegar a Saltillo en la madrugada del viernes.

Durante el trayecto realizaron varias paradas para pernoctar. La primera fue en el ejido Márquez, en un terreno utilizado como salón, con permiso del comisariado. Otra noche la pasaron en el ejido Santa Isabel, donde durmieron en las banquetas frente a un restaurante que les permitió usar el espacio y les vendió refrescos.

$!La representación de la Secretaría de Gobernación en Coahuila recibió a los ex trabajadores de la acerera.
La representación de la Secretaría de Gobernación en Coahuila recibió a los ex trabajadores de la acerera. Foto: Especial

La tercera noche la pasaron frente a un Banco del Bienestar. Estacionaron sus vehículos sobre el pavimento y prepararon comida con las provisiones disponibles.

“Al llegar a las curvas, la policía nos dijo que ya era peligroso para nosotros y nos subimos a los vehículos... A Saltillo llegamos la madrugada del viernes”, relataron.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

