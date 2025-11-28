Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva
Datos revelan que la automatización de tareas rutinarias alcanza el 45% y la optimización de decisiones un 70%
Durante la conferencia “IA para empresas - del mito a la oportunidad”, organizada este miércoles 26 de noviembre por Coparmex Coahuila Sureste y la asociación EXATEC, el experto en tecnología Héctor Sauza expuso que la Inteligencia Artificial (IA) representa la revolución tecnológica más grande de las últimas décadas debido a su transversalidad.
Sauza comparó el momento actual con el surgimiento del internet en 1993, instando a las empresas a adaptarse para no quedar obsoletas.
“Hasta el 20 y 30 por ciento en eficiencia de procesos empresariales. Todo aquello que sea repetitivo, con IA o sin IA, está dispuesto o está destinado a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Hasta el 45 por ciento automatización en tareas rutinarias y hasta el 70 por ciento de optimización de toma de decisiones.”
Sauza detalló que la tecnología actual permite generar tableros dinámicos conversacionales para el análisis de datos y mejorar la atención al cliente hasta en un 80% mediante el uso de agentes inteligentes que negocian y resuelven problemas en tiempo real.
El ponente mencionó cómo diferentes ramas de la IA están transformando la industria, como la visión por computadora para seguridad y control de calidad; el procesamiento de lenguaje natural para la interacción humano-máquina; y la robótica autónoma, que está evolucionando hacia robots colaborativos y, eventualmente, humanoides.
Para ilustrar el impacto, citó ejemplos de grandes corporativos que ya utilizan estas herramientas para optimizar sus cadenas de suministro y mantenimiento.
“Procter Gamble hizo toda la predicción de insumos para poder hacer toda su producción a partir de históricos y hacer proyecciones. Mercedes Benz optimizó todo el inventario de autopartes de repuestos para poder distribuirlos de manera efectiva. Y Bosch está haciendo mantenimiento preventivo de absolutamente todos sus equipos para que no haya paros en cuestión de producción”, explicó
Sauza agregó que mientras países como Estados Unidos, China y Alemania lideran la vanguardia, la situación en la región latinoamericana presenta un matiz distinto. Según datos mostrados, la adopción en México y Latinoamérica ronda el 67 por ciento, pero con un enfoque que debe corregirse.
“En la LATAM en general estamos utilizando más la IA para términos de entretenimiento que términos productivos. Y eso es algo que tenemos que empezar a cambiar de manera importante”, dijo
FACTOR HUMANO, CLAVE
El experto explicó brevemente que para obtener resultados estratégicos, como planes para reducir el scrap (desperdicio) en plantas industriales, es necesario estructurar las instrucciones (prompts) con seis elementos clave: tarea, contexto, límites, rol, tono y formato.
Sin embargo, Sauza fue enfático en que la tecnología no sustituye las “Power Skills” o habilidades humanas.
“La IA no piensa, no siente, no sabe, simplemente lo que hace la IA es que predice. Si tu trabajo, tu empresa, tus servicios, tus productos tienen algún componente en donde se haya entrado el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación, no hay AI que te pueda sustituir”, dijo
Concluyó advirtiendo que el desplazamiento laboral no vendrá por la máquina en sí, sino por la brecha de competitividad entre los profesionales que dominan estas herramientas y los que no.
“Si bien no nos va a sustituir alguien, la IA como tal, sí va a venir a sustituirnos alguien que hace las cosas con IA y que hace 30 por cientomás en su empresa, o que genera 40 por ciento más de beneficios”, añadió.
El especialista detalló que la implementación de estas tecnologías en la industria está permitiendo optimizar la toma de decisiones hasta en un 70 por ciento y automatizar tareas rutinarias en un 45 por ciento aunque enfatizó en que la IA no sustituye el juicio profesional.
“Siempre seamos el humano en la mesa, siempre seamos las personas que evaluamos, que no solamente copiamos y pegamos y que no revisamos, porque la IA, recordemos que es probabilidad, al final se puede equivocar. Y bajo ese tema, pues siempre tenemos que estar presentes.”
Para ilustrar el riesgo de confiar ciegamente en la tecnología, Sauza citó el caso reciente de una consultora en Australia que fue multada con 400 mil dólares por entregar un informe generado con IA que contenía errores, subrayando que “no revisar es un error muy grande”.