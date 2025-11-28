Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva

Durante la conferencia “IA para empresas - del mito a la oportunidad”, organizada este miércoles 26 de noviembre por Coparmex Coahuila Sureste y la asociación EXATEC, el experto en tecnología Héctor Sauza expuso que la Inteligencia Artificial (IA) representa la revolución tecnológica más grande de las últimas décadas debido a su transversalidad.

Sauza comparó el momento actual con el surgimiento del internet en 1993, instando a las empresas a adaptarse para no quedar obsoletas.

“Hasta el 20 y 30 por ciento en eficiencia de procesos empresariales. Todo aquello que sea repetitivo, con IA o sin IA, está dispuesto o está destinado a ser reemplazado por una inteligencia artificial. Hasta el 45 por ciento automatización en tareas rutinarias y hasta el 70 por ciento de optimización de toma de decisiones.”

Sauza detalló que la tecnología actual permite generar tableros dinámicos conversacionales para el análisis de datos y mejorar la atención al cliente hasta en un 80% mediante el uso de agentes inteligentes que negocian y resuelven problemas en tiempo real.

El ponente mencionó cómo diferentes ramas de la IA están transformando la industria, como la visión por computadora para seguridad y control de calidad; el procesamiento de lenguaje natural para la interacción humano-máquina; y la robótica autónoma, que está evolucionando hacia robots colaborativos y, eventualmente, humanoides.

Para ilustrar el impacto, citó ejemplos de grandes corporativos que ya utilizan estas herramientas para optimizar sus cadenas de suministro y mantenimiento.

“Procter Gamble hizo toda la predicción de insumos para poder hacer toda su producción a partir de históricos y hacer proyecciones. Mercedes Benz optimizó todo el inventario de autopartes de repuestos para poder distribuirlos de manera efectiva. Y Bosch está haciendo mantenimiento preventivo de absolutamente todos sus equipos para que no haya paros en cuestión de producción”, explicó