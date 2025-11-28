Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones

    Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
    La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad. FOTO: ESPECIAL

La instrucción de los policías se orientó a apoyar y dirigir a los visitantes antes de infraccionarlos

Con el fin de cumplir con un buen trato y que pasen por Coahuila con gusto, las policías municipales de la entidad tienen la instrucción de no aplicar infracciones de tránsito a turistas y paisanos durante el periodo vacacional.

De acuerdo con Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública de la entidad, la instrucción se hizo con la intención de guiar a los paisanos antes de infraccionarlos.

“Todas las policías municipales de Coahuila y las estatales en periodo vacacional no pueden aplicarle una infracción a ningún turista ni a ningún paisano, ni siquiera una infracción de tránsito. Con esto se cumple el buen trato y se cumple el atraerlos y que vengan con gusto a estar aquí en el estado y disfrutar los Pueblos Mágicos y todos los atractivos turísticos que tenemos en el estado. No se puede aplicar una infracción de tránsito porque se equivocó, porque se pasó rojo, porque va en sentido contrario, siempre y cuando sea turista y o paisano”, afirmó este jueves en la comparecencia de la dependencia que lidera ante el Congreso del Estado.

Aseguró que es común que los turistas o paisanos no conozcan las calles o las reglas de tránsito, por lo que están exentos de cometer una falta administrativa siempre y cuando no derive en la comisión de un delito.

“No van a ver ustedes ninguna infracción de tránsito en los 38 municipios durante periodos vacacionales, no hay. Esa es la instrucción que se les ha dado a los mandos únicos de los 38 municipios y a la policía estatal”, expuso.

Agregó que antes de infraccionar, la intención es apoyarlos, guiarlos, enseñarles, decirles, asesorarlos, pues no es un tema coercitivo o de castigo, sino de atención al turista”, agregó.

Asimismo puntualizó que a ningún policía se le va a solapar algún acto fuera de la ley, incluyendo extorsiones o abusos de autoridad en las carreteras o en las calles.

“Somos claros, el área de Asuntos Internos empieza ya también a realizar sus visitas a los filtros y entrevistarse con la gente que está en revisión”, afirmó.

PIDEN REVISAR RETENES

La instrucción de Gutiérrez Rodríguez se anunció luego de que en la comparecencia la diputada Zulmma Guerrero Cázares (UDC) afirmó que ha recibido quejas y haber observado que en los retenes carreteros se detiene con mayor frecuencia a vehículos que cuentan con placas de Estados Unidos o foráneas.

Asimismo mencionó que los policías reciben sobornos de los visitantes a sabiendas de que cuentan con dólares en efectivo.

“Siempre tienen parado un vehículo y en su mayoría de las veces o siempre son vehículos que tienen playas texanas, entonces quisiera que usted nos hiciera el favor de checar ese punto y de también intervenir”, mencionó la legisladora.

“Es muy evidente que cuando vienen placas que son de aquí del estado, te dejan pasar, pero inmediatamente que hay una placa que viene de un estado de Estados Unidos, donde vienen nuestros amigos paisanos, nuestra familia de paisanos que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo vienen a visitar a la familia y que con mucho trabajo también ganan su dinerito. Nos está platicando gente conocida y nos están dando la queja y en redes sociales también está donde 100, 200, 300 (dólares) y de a 100 contando cinco ya son 500 dólares”, expuso.

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

