UAdeC y Clúster para la Innovación y Competitividad, unen capacidades para desarrollar proyectos conjuntos en Saltillo

Con el objetivo de estrechar la relación entre la academia y el sector productivo, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila formalizaron un convenio general de colaboración que permitirá desarrollar proyectos conjuntos en materia de formación profesional, desarrollo científico, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de capacidades especializadas. La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría, donde el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y el presidente del Clúster para la Innovación y Competitividad Logística de Coahuila, Juan Manuel Ramos Cantú, refrendaron el compromiso de trabajar de manera coordinada para atender las necesidades de un sector considerado estratégico para el crecimiento económico del Estado.

Como testigos participaron la coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, Karla Patricia Valdés García; el director general del Clúster, Enrique Sánchez; y la subcoordinadora general de Vinculación, Ángela Gabriela Molina Arriaga. Durante el acto, Karla Patricia Valdés García destacó que Coahuila ocupa una posición privilegiada dentro de las cadenas globales de suministro y del comercio internacional, por lo que resulta indispensable fortalecer esquemas de cooperación que contribuyan a desarrollar procesos logísticos de clase mundial. Señaló que esta alianza representa una oportunidad para generar beneficios mutuos, elevar los niveles de competitividad y consolidar mecanismos de colaboración que impacten directamente en el crecimiento económico y académico de la entidad. Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que la universidad tiene la responsabilidad de contribuir activamente al desarrollo regional mediante la formación de profesionistas capaces de responder a los desafíos actuales de la industria. Destacó que este tipo de acuerdos permiten acercar a estudiantes y docentes a entornos reales de trabajo, fortaleciendo su preparación mediante experiencias prácticas que complementan la formación académica.

“Es una oportunidad para que el talento universitario adquiera experiencia anticipada y, al mismo tiempo, para mostrar las capacidades que tiene la Universidad en áreas de investigación, asesoría y generación de soluciones para distintos sectores”, expresó. En tanto, Juan Manuel Ramos Cantú subrayó que la colaboración entre instituciones educativas y empresas constituye un factor fundamental para impulsar el crecimiento del sector logístico, fomentar la innovación y desarrollar capital humano altamente especializado. Añadió que la suma de esfuerzos permitirá generar nuevas oportunidades para estudiantes, investigadores y profesionistas, fortaleciendo la competitividad de Coahuila en un entorno cada vez más dinámico y globalizado. Con esta alianza, ambas instituciones sientan las bases para desarrollar iniciativas que favorezcan la generación de conocimiento aplicado, la innovación tecnológica y la formación de perfiles profesionales alineados con las demandas actuales de la industria logística.

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