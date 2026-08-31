UANE incorpora Gemini for Education a su ecosistema de Inteligencia Artificial

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    UANE incorpora Gemini for Education a su ecosistema de Inteligencia Artificial
    Durante el lanzamiento, directivos de UANE destacaron que la inteligencia artificial será utilizada como una herramienta de apoyo para fortalecer las capacidades académicas. FOTOS: HOMERO SÁNCHEZ
Katya González
por Katya González

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La universidad anunció una alianza con Google for Education que permitirá habilitar alrededor de 15 mil licencias para estudiantes y docentes, además de capacitación para aprovechar las herramientas con fines académicos

La Universidad Americana del Noreste (UANE) anunció este lunes la incorporación de Gemini for Education a su ecosistema de Inteligencia Artificial, como parte de una alianza entre Lottus Education y Google que permitirá a estudiantes y docentes acceder a herramientas tecnológicas para fortalecer sus actividades académicas.

$!Giovani de la Peña, rector de la UANE.
Giovani de la Peña, rector de la UANE.

Durante el lanzamiento de Gemini Academy UANE, el rector Giovani de la Peña explicó que el acuerdo permitirá que estudiantes desde bachillerato hasta doctorado cuenten con una cuenta institucional para utilizar herramientas de IA como Gemini y NotebookLM.

La institución prevé habilitar alrededor de 15 mil licencias para su comunidad y el acceso a las herramientas estará acompañado por un programa de capacitación. La primera etapa contempla preparar a un grupo de docentes para posteriormente extender la formación al resto de los profesores y, mediante ellos, a los estudiantes de los distintos campus.

$!Estudiantes de UANE conocieron las herramientas de Inteligencia Artificial que estarán disponibles a través de sus cuentas institucionales.
Estudiantes de UANE conocieron las herramientas de Inteligencia Artificial que estarán disponibles a través de sus cuentas institucionales.

Entre las aplicaciones que plantea la universidad para sus maestros se encuentran la elaboración de materiales, proyectos, casos, rúbricas e instrumentos de evaluación.

Además, en los estudiantes se priorizará el desarrollo de habilidades transversales como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo e inteligencia emocional. El rector explicó que la tecnología debe funcionar como una herramienta de apoyo al aprendizaje, sin sustituir los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones.

$!Fermín Muela, director general de la UANE.
Fermín Muela, director general de la UANE.

De la Peña señaló que la incorporación de Gemini for Education representa una nueva etapa dentro de un trabajo que la universidad inició hace más de dos años, período en el que ha desarrollado cursos, certificaciones, capacitaciones y microcredenciales relacionados con Inteligencia Artificial.

La universidad también busca que el acceso a estas herramientas esté acompañado de criterios para su uso responsable por lo que, según el rector, el reto no consiste únicamente en que los estudiantes tengan acceso a la IA, sino en que aprendan a utilizarla con fines académicos y desarrollen la capacidad de analizar y valorar la información que reciben.

$!Ingrid Avilés, líder en Tecnología, Innovación y Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Google for Education.
Ingrid Avilés, líder en Tecnología, Innovación y Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Google for Education.

El lanzamiento incluyó una conferencia de Ingrid Avilés, líder en Tecnología, Innovación y Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Google for Education, quien presentó a los estudiantes las herramientas a las que tendrán acceso y destacó la importancia de utilizarlas con criterio, sin delegar en ellas la capacidad de análisis, reflexión y pensamiento crítico.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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