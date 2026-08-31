UANE incorpora Gemini for Education a su ecosistema de Inteligencia Artificial

La Universidad Americana del Noreste (UANE) anunció este lunes la incorporación de Gemini for Education a su ecosistema de Inteligencia Artificial, como parte de una alianza entre Lottus Education y Google que permitirá a estudiantes y docentes acceder a herramientas tecnológicas para fortalecer sus actividades académicas.

Durante el lanzamiento de Gemini Academy UANE, el rector Giovani de la Peña explicó que el acuerdo permitirá que estudiantes desde bachillerato hasta doctorado cuenten con una cuenta institucional para utilizar herramientas de IA como Gemini y NotebookLM.

La institución prevé habilitar alrededor de 15 mil licencias para su comunidad y el acceso a las herramientas estará acompañado por un programa de capacitación. La primera etapa contempla preparar a un grupo de docentes para posteriormente extender la formación al resto de los profesores y, mediante ellos, a los estudiantes de los distintos campus.

Entre las aplicaciones que plantea la universidad para sus maestros se encuentran la elaboración de materiales, proyectos, casos, rúbricas e instrumentos de evaluación. Además, en los estudiantes se priorizará el desarrollo de habilidades transversales como pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo e inteligencia emocional. El rector explicó que la tecnología debe funcionar como una herramienta de apoyo al aprendizaje, sin sustituir los procesos de análisis, reflexión y toma de decisiones.

De la Peña señaló que la incorporación de Gemini for Education representa una nueva etapa dentro de un trabajo que la universidad inició hace más de dos años, período en el que ha desarrollado cursos, certificaciones, capacitaciones y microcredenciales relacionados con Inteligencia Artificial. La universidad también busca que el acceso a estas herramientas esté acompañado de criterios para su uso responsable por lo que, según el rector, el reto no consiste únicamente en que los estudiantes tengan acceso a la IA, sino en que aprendan a utilizarla con fines académicos y desarrollen la capacidad de analizar y valorar la información que reciben.

El lanzamiento incluyó una conferencia de Ingrid Avilés, líder en Tecnología, Innovación y Adopción Responsable de Inteligencia Artificial en Google for Education, quien presentó a los estudiantes las herramientas a las que tendrán acceso y destacó la importancia de utilizarlas con criterio, sin delegar en ellas la capacidad de análisis, reflexión y pensamiento crítico.

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