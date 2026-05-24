Última entrega termina en tragedia; repartidor pierde la vida en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Última entrega termina en tragedia; repartidor pierde la vida en Ramos Arizpe
    Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe brindaron atención prehospitalaria al repartidor, quien presentaba lesiones de gravedad tras impactar su cabeza contra el cordón cuneta del camellón central. MARTÍN ROJAS

Paramédicos y médicos intentaron salvar la vida del hombre tras el accidente; sin embargo, falleció aproximadamente una hora después de ingresar al hospital

La prisa por concluir una entrega de comida terminó en tragedia para un repartidor, quien perdió la vida durante la madrugada de este domingo luego de sufrir un aparatoso derrape cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad y sin portar equipo de seguridad, en Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron poco antes de la 1:00 horas, cuando Adrián Efrén ¨N¨ realizaba su última entrega de la jornada tras recibir un pedido en su negocio de preparación de alimentos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista salió de la colonia Urbivilla a bordo de una motocicleta tipo cargo y avanzó por la calle Villa Blanco. Sin embargo, al intentar incorporarse al bulevar Gustavo Díaz Ordaz, tomó una curva a velocidad inmoderada, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y derrapara.

Tras salir proyectado, Adrián golpeó violentamente la cabeza contra el cordón cuneta del camellón central, sufriendo un severo traumatismo craneoencefálico, agravado por la falta de casco protector.

Vecinos del sector acudieron de inmediato para auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arizpe arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, encontrándolo inconsciente.

$!Vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 tras percatarse del accidente y permanecieron en el lugar mientras arribaban los cuerpos de auxilio para atender al lesionado.
Vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 tras percatarse del accidente y permanecieron en el lugar mientras arribaban los cuerpos de auxilio para atender al lesionado. MARTÍN ROJAS

Debido a la gravedad de las lesiones, inicialmente se contempló su traslado al Hospital General; sin embargo, fue llevado de urgencia al Hospital del Bienestar, donde personal médico hizo todo lo posible por salvarle la vida.

Pese a los esfuerzos, el repartidor falleció alrededor de una hora después de haber ingresado al nosocomio.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos al Ministerio Público de Ramos Arizpe, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

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