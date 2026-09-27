Últimos días para pagar el Predial con recargos de solo un peso en Saltillo

Lissette Álvarez Cuéllar, titular de la Tesorería Municipal, señaló que este beneficio fue aprobado por el Cabildo a finales de agosto y permanecerá vigente únicamente durante septiembre.

A pocos días de que concluya septiembre, el Gobierno Municipal de Saltillo recordó a los contribuyentes con adeudos de impuesto predial que todavía pueden aprovechar un estímulo fiscal que reduce a un peso por año los recargos acumulados.

La funcionaria invitó a las personas que tienen uno o varios ejercicios pendientes de pago a acudir a las cajas de la Presidencia Municipal para conocer su situación y regularizar sus adeudos.

De acuerdo con la Tesorería, el programa ha tenido una respuesta favorable entre los contribuyentes, quienes han aprovechado la reducción en los recargos para ponerse al corriente.

Álvarez Cuéllar destacó que el estímulo representa una alternativa para quienes, por diferentes circunstancias, acumularon adeudos del impuesto predial y ahora buscan regularizar su situación.

La funcionaria también señaló que el cumplimiento de las obligaciones fiscales permite al Ayuntamiento disponer de recursos para mantener obras de infraestructura, servicios públicos y programas dirigidos a la población.

Por ello, reiteró el llamado a quienes todavía tienen adeudos a aprovechar los últimos días de septiembre antes de que concluya la vigencia del beneficio.