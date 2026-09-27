Últimos días para pagar el Predial con recargos de solo un peso en Saltillo

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    Últimos días para pagar el Predial con recargos de solo un peso en Saltillo
    Tesorería Municipal invitó a los contribuyentes con adeudos a acudir a las cajas de Presidencia Municipal antes de que concluya septiembre. REDES SOCIALES

El estímulo fiscal concluye este mes y permite pagar solo un peso de recargos por cada año de adeudo

A pocos días de que concluya septiembre, el Gobierno Municipal de Saltillo recordó a los contribuyentes con adeudos de impuesto predial que todavía pueden aprovechar un estímulo fiscal que reduce a un peso por año los recargos acumulados.

Lissette Álvarez Cuéllar, titular de la Tesorería Municipal, señaló que este beneficio fue aprobado por el Cabildo a finales de agosto y permanecerá vigente únicamente durante septiembre.

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La funcionaria invitó a las personas que tienen uno o varios ejercicios pendientes de pago a acudir a las cajas de la Presidencia Municipal para conocer su situación y regularizar sus adeudos.

$!El estímulo permite reducir a un peso por año los recargos acumulados por adeudos del impuesto predial.
El estímulo permite reducir a un peso por año los recargos acumulados por adeudos del impuesto predial. CORTESÍA

De acuerdo con la Tesorería, el programa ha tenido una respuesta favorable entre los contribuyentes, quienes han aprovechado la reducción en los recargos para ponerse al corriente.

Álvarez Cuéllar destacó que el estímulo representa una alternativa para quienes, por diferentes circunstancias, acumularon adeudos del impuesto predial y ahora buscan regularizar su situación.

La funcionaria también señaló que el cumplimiento de las obligaciones fiscales permite al Ayuntamiento disponer de recursos para mantener obras de infraestructura, servicios públicos y programas dirigidos a la población.

Por ello, reiteró el llamado a quienes todavía tienen adeudos a aprovechar los últimos días de septiembre antes de que concluya la vigencia del beneficio.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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