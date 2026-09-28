Un gigante prehistórico ‘invade’ el Tec de Monterrey Campus Saltillo

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    Un gigante prehistórico ‘invade’ el Tec de Monterrey Campus Saltillo
    Una paleoescultura de Tyrannosaurus rex encabeza desde este lunes la exposición de Muvadi, inaugurada en el Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

Inauguran exposición del museo itinerante Muvadi en el Tecnológico de Monterrey con una paleoescultura de un colosal T-Rex

Un Tyrannosaurus Rex de gran formato se convirtió este lunes en el nuevo inquilino del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, sede de una exposición temporal del museo itinerante Muvadi, proyecto dedicado a acercar la paleontología al público mediante paleoesculturas y reproducciones de especies prehistóricas.

La ceremonia de inauguración reunió a estudiantes, docentes y colaboradores administrativos del campus. Adrián González Zambrano, director general del Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, dio la bienvenida al Museo Valle de los Dinosaurios (Muvadi) y destacó la incorporación de este tipo de experiencias a la vida universitaria.

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En el acto participaron también José Francisco Aguilar Moreno, director del Centro INAH Coahuila, y Héctor Medrano Flores, director de Muvadi. La apertura formal de esta exposición incluyó el corte de listón y una fotografía con los asistentes.

La pieza expuesta forma parte de un proyecto que comenzó a tomar forma en 2023 con este “Máximus”, reproducción de un Tyrannosaurus Rex de aproximadamente 5 metros de altura y 15 metros de longitud. Aquella primera etapa convirtió a este dinosaurio en el eje de una propuesta itinerante que ha llegado a diferentes instituciones educativas y espacios culturales.

Entre sus exposiciones itinerantes anteriores se encuentran el Instituto Vivir de Saltillo, el propio Tecnológico de Monterrey Campus Saltillo, el Complejo Cultural Los Pinos, en Ciudad de México, La Universidad La Salle de Saltillo y la Feria Internacional del Libro de Coahuila.

Con el paso del tiempo, Muvadi amplió su colección y avanzó hacia reproducciones basadas en ejemplares paleontológicos específicos. Una segunda etapa tomó como referencia a “Einstein”, un Apatosaurus de la colección del desaparecido político y coleccionista regiomontano Mauricio Fernández Garza, para desarrollar una paleoescultura de un cuello largo con características anatómicas similares al ejemplar original y que pronto estará también en exhibición en Saltillo.

”Nuestra intención es 100% filantrópica, no tiene fines de lucro, el único interés que tenemos es llevar la riqueza y la cultura de la paleontología de Coahuila a los niños, jóvenes y adultos de Coahuila y México”, explicó Medrano Flores, director del Muvadi.

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El proyecto prepara ahora una nueva generación de piezas de gran formato, entre ellas otro saurópodo desarrollado también por el paleoescultor José López Espinoza, “El Pato”.

La exposición inaugurada en el Tec mantiene el propósito que dio origen a Muvadi: convertir la paleontología en una experiencia accesible y utilizar las grandes reproducciones como herramienta para divulgar la riqueza fósil de Coahuila entre niñas, niños, jóvenes y familias.

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Antonio Santos

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