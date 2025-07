Una carrera con causa: Ricardo Sala cumple 10 años de transformar vidas con la Ultra Coahuila

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo recibe el World Archery México Championships 2025 con 180 arqueros y gran presencia coahuilense

Ricardo Sala Núñez es una persona que corre desde hace mucho tiempo, principalmente en las zonas de las montañas de la sierra de Arteaga, mucho antes de saber que existían las carreras trail y que no eran tan populares en esos años. Nadie corría 50 o 100 kilómetros. Cada vez que sus pies “volaban sobre la tierra” de esta sierra pensaba: “La gente tiene que conocer por donde corro. Ellos también deben contemplar estos paisajes”.

Ricardo nos comenta: “He corrido en otros lugares del mundo y sinceramente los paisajes de Arteaga no le piden nada a esos, ciertamente había sus excepciones pero Arteaga tiene su magia única”, puntualiza. Hoy platicamos con él, días previos a la décima edición de la Ultra Coahuila del 25 al 27 de julio, donde también se festejan los 10 años de esta increíble carrera.

P: ¿Cómo es que nace la idea de crear la Ultra Coahuila?

R: En el 2014 surge el deseo de hacer un evento en la sierra de Arteaga, donde he entrenado desde hace años. Sinceramente quería que la gente sintiera, oliera y viera lo que sucede al visitar esta magnífica sierra. Todo surge en un periodo donde aún no se corría como tal en la sierra, a partir del Ultra Coahuila, fue un parteaguas. El concepto cada vez fue más real. Al inicio, fue como concebir un bebé y darle todos los cuidados. Nunca pensé que fuera negocio, ni mucho menos un patronato. Realmente pensaba que podría tener un impacto mucho más grande que el económico y que perdurará por años. Así que invertí mi dinero, tiempo y me puse a tocar puertas con grandes marcas, pero como era algo nuevo, no hubo respuesta. No éramos un 21K, en una ciudad como Saltillo que ofrece atracciones turísticas. Además la carrera trail era un deporte muy nuevo y poco explorado.

P: Nos puedes contar, ¿cuándo y cómo comienza la materialización de este proyecto?

R: Comenzamos hace casi 10 años, arrancando del estacionamiento del hotel Monterreal. Se viene la pandemia y un organismo que se creó para regular los eventos, nos dijo que se tenían que dividir los corredores, unos el sábado y otros el domingo. Durante este tiempo hemos tenido muchas adversidades que agradablemente sirven para mejorar. Nosotros ya no podíamos estar en el complejo de Monterreal, porque era un sitio pequeño para el evento.