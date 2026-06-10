UTC promueve carreras ambientales y de energía en Saltillo

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    UTC promueve carreras ambientales y de energía en Saltillo
    La UTC expuso su oferta académica en la Feria Ambiental 2026.
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La Universidad Tecnológica de Coahuila participó en la Feria Ambiental 2026 para acercar su oferta educativa de desarrollo sostenible a la ciudadanía

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participó activamente en la Feria Ambiental 2026, un evento organizado por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Saltillo.

El propósito central de la institución en este encuentro fue fomentar la educación ambiental entre los asistentes, además de acercar a la ciudadanía diversas iniciativas orientadas al desarrollo sostenible de la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-alumnos-de-uvm-recolectan-40-costales-de-basura-en-el-canon-de-san-lorenzo-KB21202910

Durante el desarrollo del evento masivo, la Universidad aprovechó el espacio para promover de forma directa su oferta educativa en áreas estratégicas, enfocadas principalmente en el cuidado del entorno y la innovación energética.

Entre los programas académicos que se destacaron se encuentran las ingenierías en Energía turbo solar, Energía y desarrollo sostenible, Biotecnología, así como la carrera de Ambiental y sustentabilidad.

Estas opciones profesionales buscan responder a los retos actuales de la sociedad en materia de transición energética, protección ambiental e innovación tecnológica, conectando directamente con las demandas del sector productivo.

A través de un módulo informativo, el personal de Extensión Universitaria y los docentes brindaron orientación personalizada a estudiantes, jóvenes y familias interesadas en incorporarse a estos programas de formación profesional.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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