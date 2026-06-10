UTC promueve carreras ambientales y de energía en Saltillo

El propósito central de la institución en este encuentro fue fomentar la educación ambiental entre los asistentes, además de acercar a la ciudadanía diversas iniciativas orientadas al desarrollo sostenible de la región.

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) participó activamente en la Feria Ambiental 2026, un evento organizado por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Saltillo .

Durante el desarrollo del evento masivo, la Universidad aprovechó el espacio para promover de forma directa su oferta educativa en áreas estratégicas, enfocadas principalmente en el cuidado del entorno y la innovación energética.

Entre los programas académicos que se destacaron se encuentran las ingenierías en Energía turbo solar, Energía y desarrollo sostenible, Biotecnología, así como la carrera de Ambiental y sustentabilidad.

Estas opciones profesionales buscan responder a los retos actuales de la sociedad en materia de transición energética, protección ambiental e innovación tecnológica, conectando directamente con las demandas del sector productivo.

A través de un módulo informativo, el personal de Extensión Universitaria y los docentes brindaron orientación personalizada a estudiantes, jóvenes y familias interesadas en incorporarse a estos programas de formación profesional.