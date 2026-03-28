Valeria Gómez Lugo: impulsar el cambio femenino desde la banca

Ser miembro de una generación de mujeres líderes significa ser parte de un cambio duradero que demuestra el potencial que se tiene para cargos gerenciales y de alta dirección: así lo explica Valeria Gómez Lugo, que colabora con Bankaool como Gerente de Relaciones Públicas, donde tiene la oportunidad de transformar la cultura corporativa. Haciendo frente a los roles de lo que ‘socialmente es ser mujer’, Lugo destacó que ser mamá, esposa, hija y amiga no es impedimento para desarrollarse en un trabajo donde se encarga de acompañar y respaldar a su equipo. Sin embargo, para llegar a esto, hay que tener prioridades claras: “cuando sabes lo importante que es cada aspecto de tu vida, tanto lo profesional como lo personal, entonces puedes reconocer que hay espacios y momentos para todo”. En una era de constante transformación, Valeria ha sido testigo del surgimiento de mujeres en el sector financiero, que solía ser dominado por la participación masculina. “Poco a poco las mujeres hemos cambiado la dinámica y hemos tomado roles de gran valor”. Motivada por la lealtad y transparencia, valores que aplica tanto en el ámbito profesional como personal, Valeria decidió incursionar en el área de comunicación, pues sabe que ambos aspectos son la base para construir relaciones sólidas, al ser congruentes entre el dicho y el hecho. Además de que esto le recuerda tener empatía con las personas en su entorno.

Poco a poco las mujeres hemos cambiado la dinámica y hemos tomado roles de gran valor”. Valeria Gómez Lugo.

Como en todo cargo laboral, surgen retos complejos que ponen a prueba la resistencia; en su caso, liderar la comunicación en momentos de alta exposición mediática, cuando cada mensaje tiene un impacto directo. En ese preciso momento, el desafío no es solo reaccionar, sino actuar con estrategia, claridad y oportunidad, coordinando equipos y tomando decisiones en tiempo real. Para Valeria, la capacidad de adaptarse a los cambios es fundamental, pues considera que un líder debe saber enfrentarlos y avanzar a través de ellos sin perder de vista un objetivo claro: “de ahí que el vencer la resistencia al cambio y mantenerme enfocada ha sido clave para superar retos”. En este proceso, complementa, es clave desarrollar la seguridad, la confianza y siempre abrirse a nuevas oportunidades. Estas herramientas le han permitido a Valeria dar lo mejor de sí misma en cada etapa. A esto, se le suma el mantener siempre una buena comunicación, con indicaciones claras, comentarios asertivos e impulsando a otros a afrontar los retos con creatividad y resiliencia. Aunque el trabajo en equipo no se queda atrás... ya que la colaboración permite conocer nuevas perspectivas y dar oportunidad para que nuevos talentos surjan. “Considero que el liderazgo y la colaboración son complementarios, porque juntos refuerzan el trabajo en equipo”, señaló.

Valeria Lugo, Gerente de Relaciones Públicas, forma parte de ‘Mujeres que mueven Saltillo’, donde cada perfil demuestra su capacidad para liderar proyectos que transforman la ciudad desde distintos frentes. Desde su posición aconseja a jóvenes, que deseen entrar a áreas corporativas o financieras, a confiar en su talento; a rodearse de personas que inspiren; a que no tengan miedo de alzar su voz; a que compartan sus ideas. “Es un orgullo y una responsabilidad compartida, tanto del lado de llevar buenos resultados como el de fomentar un espacio de respeto e inclusión. Sé que estar en una posición de liderazgo impacta la forma en la que mi equipo trabaja y se vuelve también una plataforma para que más mujeres alcancen sus metas laborales”. Sin embargo, México aún carece de oportunidades para mujeres, para impulsar grandes cambios, para equilibrar la balanza. A ojos de Valeria, el liderazgo femenino enfrenta barreras a nivel nacional, a falta de una educación plena, más espacios de networking donde mujeres fortalezcan sus redes y fortalecimiento de políticas de contratación más inclusivas.