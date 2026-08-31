Vecinos de Saltillo denuncian ‘lavandería improvisada’ que bloquea banquetas en el Ojo de Agua

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    Vecinos de Saltillo denuncian ‘lavandería improvisada’ que bloquea banquetas en el Ojo de Agua
    La ropa tendida sobre la banqueta y el agua jabonosa dificultan el tránsito de peatones, según habitantes. REDES SOCIALES

Vecinos de Ojo de Agua denuncian que el lavado y tendido de ropa bloquean diariamente una banqueta y obligan a peatones a caminar por la calle

Cubetas, mangueras, agua jabonosa y tendederos que atraviesan la vía pública se han convertido, según vecinos, en un obstáculo cotidiano para quienes transitan por la calle Fortín de Carlota y Libertad, en el sector Ojo de Agua de Saltillo.

La situación fue expuesta a través de redes sociales, donde habitantes de la zona solicitaron la intervención del Municipio ante lo que consideran una apropiación de la banqueta para realizar labores domésticas.

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De acuerdo con el reporte ciudadano, algunas personas utilizan el espacio destinado al paso peatonal para lavar y tender ropa, colocando cubetas y mangueras, además de instalar tendederos de poste a poste.

La principal preocupación de los vecinos es que esta práctica obliga a los peatones a abandonar la banqueta y caminar por la calle para poder continuar su recorrido, situación que representa un riesgo especialmente para adultos mayores, personas que llevan carriolas y menores de edad.

A la obstrucción física se suma el agua que queda sobre la banqueta después del lavado. Los habitantes señalaron que el jabón convierte la superficie en un área resbaladiza, mientras que la ropa tendida continúa goteando sobre las personas que intentan pasar.

El reporte también señala que la problemática no sería ocasional, sino que se presenta prácticamente todos los días. Vecinos aseguraron que ya han intentado dialogar con quienes realizan estas actividades, pero, según su versión, la respuesta ha sido que se trata del espacio ubicado frente a su domicilio y que pueden utilizarlo como consideren.

Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para revisar el caso y garantizar que las banquetas permanezcan libres para el tránsito peatonal.

La denuncia reavivó también el debate sobre el uso de los espacios públicos y las condiciones de movilidad para peatones en distintos sectores de Saltillo, particularmente en zonas donde las banquetas son estrechas o presentan obstáculos.

Los vecinos pidieron que se atienda el reporte y se evite que quienes caminan por el sector tengan que exponerse al tráfico vehicular para sortear obstáculos instalados en la vía pública.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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