Vecinos de Virreyes Popular estrenan espacio público renovado; Alcalde de Saltillo entrega plaza

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Vecinos de Virreyes Popular estrenan espacio público renovado; Alcalde de Saltillo entrega plaza
    La obra beneficia a miles de habitantes del sector norponiente de la ciudad. CORTESÍA

El proyecto fue propuesto y votado por la ciudadanía mediante ‘Participa Saltillo’

Vecinos de la colonia Virreyes Popular, en Saltillo, ya cuentan con una plaza pública renovada, luego de que el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la obra, la cual fue propuesta y votada por la ciudadanía a través del programa “Participa Saltillo”.

El edil destacó que este proyecto también se integra al esquema “Activa tu Parque”, por lo que el espacio, ubicado en la calle Prolongación Bernardo de Gálvez y Fray Payo Enríquez, servirá para el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

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“Ustedes propusieron este proyecto y luego votaron para su realización; a nosotros nos tocó elaborar el proyecto y llevarlo a cabo para que tengan un espacio digno, seguro y bonito para la convivencia y activación física”, comentó el alcalde.

Díaz González señaló que, en ese sector norponiente de la ciudad, se recibieron 15 propuestas dentro de “Participa Saltillo”, resultando ganadora la rehabilitación de esta plaza. Asimismo, destacó que para la edición 2026 del programa se incrementó en un 37 por ciento el número de proyectos ciudadanos en comparación con el año anterior.

Por su parte, la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, informó que en la rehabilitación integral del espacio se invirtieron más de 600 mil pesos, beneficiando a miles de habitantes del sector.

$!Los trabajos incluyeron mobiliario urbano, juegos infantiles, rampas y áreas verdes.
Los trabajos incluyeron mobiliario urbano, juegos infantiles, rampas y áreas verdes. CORTESÍA

Detalló que los trabajos incluyeron la sustitución de bancas, colocación de cestos de basura, habilitación de rampas para personas con discapacidad, instalación de pasto sintético y juegos infantiles, mantenimiento al alumbrado público, así como labores de soldadura, reforestación, jardinería y limpieza general.

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“Esta plaza de la colonia Virreyes Popular es un ejemplo de lo que se hace en Saltillo en relación con la participación ciudadana; gracias al alcalde Javier Díaz González por abrir estos espacios en los que la gente tiene poder de decisión”, expresó la funcionaria.

A nombre de las y los vecinos, María Guadalupe Rodríguez reconoció la importancia de la obra y la oportunidad de participar en la toma de decisiones. “La rehabilitación de esta plaza es algo muy importante para nuestra comunidad; esto no es un lujo, sino una necesidad, porque representa un punto de encuentro para nosotros en esta colonia”, señaló.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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