Vecinos del poniente de Saltillo denuncian humo de ladrilleras, inseguridad y abandono de predio

Vecinos de colonias del sector norponiente de Saltillo denunciaron problemas ambientales y de seguridad que, comentan, han deteriorado la calidad de vida en la zona. Entre las principales preocupaciones mencionaron la quema de llantas en ladrilleras cercanas, la presencia de un inmueble abandonado y la falta de vigilancia en vialidades del sector. De acuerdo con los habitantes del sector, el humo generado por las ladrilleras instaladas en áreas aledañas a la carretera a Torreón se ha vuelto constante, al grado de que en algunas noches cubre totalmente la zona. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: detienen a dos por homicidio de joven en Villas de San Lorenzo

UN OLOR INSOPORTABLE “El humo constante ya parece neblina. Se mete a las casas y el olor es insoportable, se siente en la garganta y en la nariz”, relató uno de los vecinos durante el encuentro realizado con alrededor de 25 vecinos. Según explicaron, la quema se presenta en distintos horarios, aunque han detectado mayor presencia de humo durante la noche. “A partir de las nueve de la noche parece una neblina grandísima, pero es puro humo. Yo he salido incluso a las once y sigue igual”, señaló otro residente. El hombre agregó que esta situación ya ha comenzado a generar molestias físicas, principalmente en niños. “Los niños tienen mucha tos. Incluso mi esposa se ha despertado en la madrugada tosiendo. Es insoportable el olor”, comentó uno de los entrevistados. Señalaron que el problema persiste desde hace aproximadamente cinco años. Relataron que anteriormente lograron establecer comunicación con autoridades municipales de Medio Ambiente. En aquel entonces, eso permitió atender algunos reportes, pero aseguraron que esa coordinación dejó de funcionar con el cambio de administración. Además del problema ambiental, explicaron que en la zona se encuentra una primaria federal abandonada desde la pandemia, ubicada en un terreno cercano a la calle Abedul, cuyo inmueble se ha deteriorado y actualmente es utilizado por personas que se resguardan en el lugar.

En el sitio se observan restos de basura, muebles y zonas con señales de incendio, lo que, de acuerdo con los vecinos, ha convertido el espacio en un punto de riesgo sanitario y de seguridad para quienes viven en el sector. “Es puro cascarón. Ya está abandonado y se meten personas. También queman cosas y el olor se mete hasta las casas”, comentaron.

EL INMUEBLE ES FEDERAL Los residentes indicaron que al consultar con autoridades les informaron que el inmueble pertenece a la Federación, por lo que no puede ser demolido por el municipio; sin embargo, consideraron que sí podrían atender otras problemáticas del entorno. Otro de los problemas, dijeron, es la falta de vigilancia e iluminación en algunas vialidades, donde, aseguran, grupos de jóvenes realizan arrancones en motocicleta durante las noches. “Aquí lo utilizan como pista. Se juntan seis o siete muchachos con motocicletas y pasan a toda velocidad”, explicó uno de los vecinos. Relataron que esta situación representa un riesgo para peatones, conductores y menores de edad que transitan por la zona, pues los motociclistas circulan a gran velocidad en calles donde también pasan familias y estudiantes. “Van a toda velocidad. En cualquier momento puede pasar un accidente y alguien inocente va a salir afectado”, comentó el vecino.

También mencionaron que en semanas recientes han enfrentado problemas de abastecimiento de agua, con baja presión o ausencia del servicio durante varios días, lo que ha obligado a algunos a comprar pipas para cubrir sus necesidades. Ante este panorama, los vecinos hicieron un llamado a autoridades municipales y estatales para revisar las condiciones del sector y atender las distintas problemáticas. “Queremos que vengan a ver todo lo que está pasando en esta zona del poniente. La humareda afecta a mucha gente, no solo a nosotros”, expresaron.

