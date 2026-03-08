Saltillo: detienen a dos por homicidio de joven en Villas de San Lorenzo

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo por su presunta participación en el homicidio de un joven de 23 años ocurrido en la colonia Villas de San Lorenzo, al sur de Saltillo. La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como resultado de las indagatorias iniciadas tras el ataque.

De acuerdo con la información disponible, el crimen se registró sobre un camino de terracería ubicado en la calle Juan Larios, sitio donde la víctima fue agredida con un arma punzocortante. Tras el reporte del hecho, autoridades iniciaron un operativo para dar con los posibles responsables del ataque.

Las acciones de investigación permitieron identificar a dos hombres presuntamente relacionados con la agresión. Durante las primeras horas de este domingo, agentes de la AIC lograron su localización y captura, señalados como probables participantes en el homicidio.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Javier “N”, de 25 años de edad, y Jesús Alonso “N”, de 22. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos fueron arrestados en flagrancia durante el desarrollo de las labores de búsqueda implementadas por las autoridades.

El operativo se realizó mediante acciones coordinadas entre personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y la Policía Estatal. Las corporaciones participaron en los trabajos de localización que derivaron en la detención de los presuntos implicados.

Tras su captura, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Primera Agencia, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno en el caso.

Las autoridades señalaron que será el Ministerio Público quien integre la carpeta de investigación correspondiente y defina la situación jurídica de los detenidos conforme avancen las diligencias.

El homicidio generó movilización de corporaciones de seguridad en la zona donde ocurrió el ataque, mientras agentes investigadores realizaban las diligencias necesarias para recabar indicios y dar seguimiento al caso.

Con la detención de los dos sospechosos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Villas de San Lorenzo y determinar las circunstancias en que se registró la agresión que terminó con la vida del joven de 23 años.