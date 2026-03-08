Saltillo: detienen a dos por homicidio de joven en Villas de San Lorenzo

Saltillo
/ 8 marzo 2026
    Saltillo: detienen a dos por homicidio de joven en Villas de San Lorenzo
    La agresión ocurrió en un camino de terracería de la calle Juan Larios, en la colonia Villas de San Lorenzo. CORTESÍA

Los detenidos, de 25 y 22 años de edad, fueron arrestados en flagrancia tras un operativo

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada de este domingo por su presunta participación en el homicidio de un joven de 23 años ocurrido en la colonia Villas de San Lorenzo, al sur de Saltillo. La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) como resultado de las indagatorias iniciadas tras el ataque.

De acuerdo con la información disponible, el crimen se registró sobre un camino de terracería ubicado en la calle Juan Larios, sitio donde la víctima fue agredida con un arma punzocortante. Tras el reporte del hecho, autoridades iniciaron un operativo para dar con los posibles responsables del ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Pierde hombre la vida tras machetazo, al sur de Saltillo; hay un detenido

Las acciones de investigación permitieron identificar a dos hombres presuntamente relacionados con la agresión. Durante las primeras horas de este domingo, agentes de la AIC lograron su localización y captura, señalados como probables participantes en el homicidio.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Javier “N”, de 25 años de edad, y Jesús Alonso “N”, de 22. De acuerdo con los reportes oficiales, ambos fueron arrestados en flagrancia durante el desarrollo de las labores de búsqueda implementadas por las autoridades.

El operativo se realizó mediante acciones coordinadas entre personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y la Policía Estatal. Las corporaciones participaron en los trabajos de localización que derivaron en la detención de los presuntos implicados.

Tras su captura, los dos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Primera Agencia, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de cada uno en el caso.

Las autoridades señalaron que será el Ministerio Público quien integre la carpeta de investigación correspondiente y defina la situación jurídica de los detenidos conforme avancen las diligencias.

El homicidio generó movilización de corporaciones de seguridad en la zona donde ocurrió el ataque, mientras agentes investigadores realizaban las diligencias necesarias para recabar indicios y dar seguimiento al caso.

Con la detención de los dos sospechosos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en Villas de San Lorenzo y determinar las circunstancias en que se registró la agresión que terminó con la vida del joven de 23 años.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

