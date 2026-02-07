Vecinos disfrutan ‘Cinecito en tu Colonia’ en Centro Comunitario Espinoza Mireles, en Saltillo

Como parte del programa “Activa tu Parque”, que busca acercar la cultura y el deporte a todos los sectores del municipio, se realizó la actividad “Cinecito en tu Colonia” en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de actividades llegan directamente al interior de las colonias.

“En seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González, seguimos llevando este tipo de actividades a los parques y áreas públicas que fueron rehabilitadas con el programa Activa tu Parque, y así vamos a continuar en otros sectores de la ciudad”, comentó Rodarte Rangel.