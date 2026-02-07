Vecinos disfrutan ‘Cinecito en tu Colonia’ en Centro Comunitario Espinoza Mireles, en Saltillo
Pudieron disfrutar de la película La Leyenda del Charro Negro, dirigida a toda la familia
Como parte del programa “Activa tu Parque”, que busca acercar la cultura y el deporte a todos los sectores del municipio, se realizó la actividad “Cinecito en tu Colonia” en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad.
La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de actividades llegan directamente al interior de las colonias.
“En seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González, seguimos llevando este tipo de actividades a los parques y áreas públicas que fueron rehabilitadas con el programa Activa tu Parque, y así vamos a continuar en otros sectores de la ciudad”, comentó Rodarte Rangel.
Durante la jornada, las personas que viven cerca del Centro Comunitario pudieron disfrutar de La Leyenda del Charro Negro, película mexicana dirigida para toda la familia.
La funcionaria municipal informó que quienes no pudieron asistir podrán disfrutar de otra edición de “Cinecito en tu Colonia” el próximo jueves 12 de febrero a las 19:00 horas, nuevamente en el Centro Comunitario Gustavo Espinoza Mireles.
Leticia Rodarte señaló que estas actividades culturales no solo fomentan la convivencia, sino que también fortalecen la comunidad, lo que contribuye a la seguridad en Saltillo.
El Centro Comunitario Gustavo Espinoza Mireles fue rehabilitado con la colocación de pasto sintético en la cancha de fútbol, transformándola en un espacio multiusos, gracias a la colaboración entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada dentro del programa “Activa tu Parque”.