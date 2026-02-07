Vecinos disfrutan ‘Cinecito en tu Colonia’ en Centro Comunitario Espinoza Mireles, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Vecinos disfrutan ‘Cinecito en tu Colonia’ en Centro Comunitario Espinoza Mireles, en Saltillo
    Estas actividades culturales fomentan la convivencia y fortalecen la comunidad, contribuyendo a la seguridad en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Pudieron disfrutar de la película La Leyenda del Charro Negro, dirigida a toda la familia

Como parte del programa “Activa tu Parque”, que busca acercar la cultura y el deporte a todos los sectores del municipio, se realizó la actividad “Cinecito en tu Colonia” en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, al poniente de la ciudad.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que este tipo de actividades llegan directamente al interior de las colonias.

TE PUEDE INTERESAR: Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026

“En seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González, seguimos llevando este tipo de actividades a los parques y áreas públicas que fueron rehabilitadas con el programa Activa tu Parque, y así vamos a continuar en otros sectores de la ciudad”, comentó Rodarte Rangel.

$!Habrá una segunda edición el jueves 12 de febrero a las 19:00 horas en el mismo Centro Comunitario.
Habrá una segunda edición el jueves 12 de febrero a las 19:00 horas en el mismo Centro Comunitario. FOTO: CORTESÍA

Durante la jornada, las personas que viven cerca del Centro Comunitario pudieron disfrutar de La Leyenda del Charro Negro, película mexicana dirigida para toda la familia.

La funcionaria municipal informó que quienes no pudieron asistir podrán disfrutar de otra edición de “Cinecito en tu Colonia” el próximo jueves 12 de febrero a las 19:00 horas, nuevamente en el Centro Comunitario Gustavo Espinoza Mireles.

TE PUEDE INTERESAR: Corporaciones de Seguridad de Saltillo contarán con armamento comprado al Ejército: Javier Díaz

Leticia Rodarte señaló que estas actividades culturales no solo fomentan la convivencia, sino que también fortalecen la comunidad, lo que contribuye a la seguridad en Saltillo.

El Centro Comunitario Gustavo Espinoza Mireles fue rehabilitado con la colocación de pasto sintético en la cancha de fútbol, transformándola en un espacio multiusos, gracias a la colaboración entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada dentro del programa “Activa tu Parque”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Cultura

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
Pedro Torres y el fin de una era

Pedro Torres y el fin de una era
true

POLITICÓN: Tras la captura del alcalde de Tequila: ¿ahora sí se va en serio para acabar con la impunidad?
‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila

‘Tiembla’ red de extorsión en NL tras captura del alcalde de Tequila
Los presuntos responsables intentaron abrir la caja fuerte con una herramienta de corte.

Capturan a cinco presuntos responsables de intento de robo a banco en Saltillo
El 27 de febrero se conocerá el nombre del grupo empresarial que tendrá el control de Altos Hornos de México.

Blindaje judicial en subasta de AHMSA: Ancira y exsocios quedan fuera del proceso

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
Recordar no es solo mirar atrás, sino prepararse para lo que viene.

El cerebro usa nuestros recuerdos para predecir el futuro