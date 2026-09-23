Vecinos y Aguas de Saltillo trazan plan para anticiparse a las crisis de agua

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    Vecinos y Aguas de Saltillo trazan plan para anticiparse a las crisis de agua
    Vecinos de distintos sectores de Saltillo participaron en la mesa técnica con Agsal para analizar alternativas ante contingencias en el suministro de agua. REDES SOCIALES

Vecinos y Agsal plantean comités por colonia y alertas automatizadas para anticipar cortes, fugas y otras contingencias en el suministro de agua

Vecinos de Saltillo y representantes de Aguas de Saltillo (Agsal) avanzaron en una propuesta para mejorar la continuidad del servicio de agua potable y fortalecer la comunicación con la población ante cortes y contingencias.

Durante la segunda mesa técnica de trabajo de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo con Agsal, se dio seguimiento a la propuesta de Política Pública para la Continuidad del Servicio y la Gestión Integral del Agua, con el planteamiento de pasar de una atención reactiva a un esquema preventivo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/proponen-vecinos-de-saltillo-crear-comites-coloniales-y-alertas-automatizadas-ante-cortes-de-agua-FB23663897

Uno de los principales acuerdos fue explorar una prueba piloto para la creación de Comités del Agua por colonia, que funcionarían como enlaces permanentes entre los habitantes y Agsal para reportar problemas de baja presión, fugas y fallas en infraestructura, además de coordinar el abastecimiento mediante pipas cuando se presenten contingencias.

También se planteó desarrollar un sistema de alertas automatizadas para informar a los residentes con anticipación sobre cortes o afectaciones al suministro en sectores específicos. La propuesta contempla comunicar las causas de la suspensión y los tiempos estimados para la recuperación del servicio.

En la reunión participaron Iván José Vicente García, director general de Agsal; el subgerente de Comunicación y Desarrollo Organizacional de la empresa; Marco Flores, coordinador de Planeación del IMPLAN; representantes del Consejo Cívico y funcionarios municipales de Obras Públicas, además de habitantes de fraccionamientos como Álamo, Pinos 2, Cumbres, Los Ángeles y La Salle.

UN SISTEMA BAJO PRESIÓN

Agsal presentó un diagnóstico del sistema de abastecimiento de Saltillo, que atiende a una población aproximada de 1.066 millones de habitantes en una región semidesértica, donde las lluvias son escasas y las sequías pueden prolongarse. A ello se suma un crecimiento demográfico anual cercano al 2 por ciento.

El suministro depende principalmente de los acuíferos Saltillo-Ramos Arizpe, Cañón de Derramadero y Saltillo Sur. La infraestructura está integrada por seis zonas de captación, alrededor de 108 pozos, 110 tanques de almacenamiento y más de 3 mil 46 kilómetros de red de distribución.

Ante este escenario, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y mantener una comunicación directa con los sectores habitacionales, particularmente durante periodos de interrupciones o disminución en el suministro.

TECNOLOGÍA PARA DETECTAR FUGAS

Durante la mesa técnica también se revisaron las herramientas utilizadas por Agsal para localizar y reducir pérdidas de agua en la red, entre ellas imágenes satelitales, geolocalización, sectorización y gas trazador.

La empresa destacó además el trabajo de los binomios caninos Manchas y Rex, entrenados para detectar fugas. De acuerdo con la información presentada durante la reunión, ambos han contribuido a localizar aproximadamente mil 700 filtraciones.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de contar con infraestructura de respaldo y fuentes alternativas de energía para mantener la operación del sistema ante posibles fallas en el suministro eléctrico.

La agenda de trabajo también incluyó proyectos relacionados con la captación e infiltración de agua de lluvia, conservación de arroyos y zonas de recarga, tratamiento y cultura del agua, así como medidas para atender la saturación del sistema de drenaje.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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