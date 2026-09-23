Vecinos y Aguas de Saltillo trazan plan para anticiparse a las crisis de agua

Durante la segunda mesa técnica de trabajo de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo con Agsal, se dio seguimiento a la propuesta de Política Pública para la Continuidad del Servicio y la Gestión Integral del Agua, con el planteamiento de pasar de una atención reactiva a un esquema preventivo.

Vecinos de Saltillo y representantes de Aguas de Saltillo (Agsal) avanzaron en una propuesta para mejorar la continuidad del servicio de agua potable y fortalecer la comunicación con la población ante cortes y contingencias.

También se planteó desarrollar un sistema de alertas automatizadas para informar a los residentes con anticipación sobre cortes o afectaciones al suministro en sectores específicos. La propuesta contempla comunicar las causas de la suspensión y los tiempos estimados para la recuperación del servicio.

Uno de los principales acuerdos fue explorar una prueba piloto para la creación de Comités del Agua por colonia, que funcionarían como enlaces permanentes entre los habitantes y Agsal para reportar problemas de baja presión, fugas y fallas en infraestructura, además de coordinar el abastecimiento mediante pipas cuando se presenten contingencias.

En la reunión participaron Iván José Vicente García, director general de Agsal; el subgerente de Comunicación y Desarrollo Organizacional de la empresa; Marco Flores, coordinador de Planeación del IMPLAN; representantes del Consejo Cívico y funcionarios municipales de Obras Públicas, además de habitantes de fraccionamientos como Álamo, Pinos 2, Cumbres, Los Ángeles y La Salle.

UN SISTEMA BAJO PRESIÓN

Agsal presentó un diagnóstico del sistema de abastecimiento de Saltillo, que atiende a una población aproximada de 1.066 millones de habitantes en una región semidesértica, donde las lluvias son escasas y las sequías pueden prolongarse. A ello se suma un crecimiento demográfico anual cercano al 2 por ciento.

El suministro depende principalmente de los acuíferos Saltillo-Ramos Arizpe, Cañón de Derramadero y Saltillo Sur. La infraestructura está integrada por seis zonas de captación, alrededor de 108 pozos, 110 tanques de almacenamiento y más de 3 mil 46 kilómetros de red de distribución.

Ante este escenario, los participantes plantearon la necesidad de fortalecer las medidas de prevención y mantener una comunicación directa con los sectores habitacionales, particularmente durante periodos de interrupciones o disminución en el suministro.

TECNOLOGÍA PARA DETECTAR FUGAS

Durante la mesa técnica también se revisaron las herramientas utilizadas por Agsal para localizar y reducir pérdidas de agua en la red, entre ellas imágenes satelitales, geolocalización, sectorización y gas trazador.

La empresa destacó además el trabajo de los binomios caninos Manchas y Rex, entrenados para detectar fugas. De acuerdo con la información presentada durante la reunión, ambos han contribuido a localizar aproximadamente mil 700 filtraciones.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de contar con infraestructura de respaldo y fuentes alternativas de energía para mantener la operación del sistema ante posibles fallas en el suministro eléctrico.

La agenda de trabajo también incluyó proyectos relacionados con la captación e infiltración de agua de lluvia, conservación de arroyos y zonas de recarga, tratamiento y cultura del agua, así como medidas para atender la saturación del sistema de drenaje.