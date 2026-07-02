Veladora provoca incendio en vivienda al oriente de Saltillo; no hay lesionados

Cerca de la 1:00 de la tarde de este jueves, se recibió un reporte al número de emergencias 911 sobre un domicilio ubicado en la calle Maples, donde se observaba humo saliendo de una de las habitaciones. De inmediato, la llamada fue canalizada al Cuerpo de Bomberos para atender la emergencia.

Una veladora que presuntamente fue dejada encendida habría provocado un incendio que causó daños materiales al interior de una vivienda ubicada en la colonia Privadas La Torre, al oriente de Saltillo .

Al arribar al lugar, los elementos realizaron maniobras para controlar el fuego, que se concentraba en una habitación del inmueble. Gracias a la rápida intervención, el incendio fue sofocado antes de que se propagara al resto de la vivienda.

El fuego consumió una cama y ocasionó daños en un televisor. De acuerdo con los primeros reportes, en la habitación había una veladora que presuntamente fue dejada encendida, lo que habría originado el siniestro.

Una vez controlada la emergencia, los bomberos realizaron labores para eliminar riesgos dentro del inmueble, mientras que personal de Protección Civil efectuó una inspección para evaluar las condiciones de la vivienda. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.