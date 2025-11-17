Veloz conductor se estampa contra vivienda al oriente de Saltillo y huye

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Veloz conductor se estampa contra vivienda al oriente de Saltillo y huye
    El vehículo Dodge Caliber terminó destrozado tras impactar violentamente la fachada de una vivienda en la colonia Los Cerritos. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Agentes de Tránsito Municipal aseguraron el automóvil y lo trasladaron al corralón tras la fuga del responsable

Daños a la fachada de un domicilio y un vehículo destruido fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado la noche del domingo en la colonia Los Cerritos, al oriente de Saltillo.

El incidente ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando el conductor de un Dodge Caliber color plata circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Agua Grande, con dirección al norte.

$!La propiedad afectada sufrió daños en su portón luego de que el conductor perdiera el control de la unidad.
La propiedad afectada sufrió daños en su portón luego de que el conductor perdiera el control de la unidad. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Al pasar un bordo y tomar una curva pronunciada, el automovilista perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el portón de una vivienda situada entre las calles Los Navarros y La Compuerta. Tras el impacto, el responsable descendió por su propio pie de la unidad siniestrada, pero decidió huir del lugar para evadir responsabilidades.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento e implementaron una búsqueda del conductor en los alrededores, sin obtener resultados.

El vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón, donde permanecerá hasta que sea reclamado y se cubran los daños ocasionados a la propiedad afectada.

