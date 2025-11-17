Veloz conductor se estampa contra vivienda al oriente de Saltillo y huye

Daños a la fachada de un domicilio y un vehículo destruido fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado la noche del domingo en la colonia Los Cerritos, al oriente de Saltillo.

El incidente ocurrió minutos antes de la medianoche, cuando el conductor de un Dodge Caliber color plata circulaba a exceso de velocidad sobre la calle Agua Grande, con dirección al norte.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo