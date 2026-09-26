Venía de Parras y muere camino al hospital, tras presentar dificultad para respirar

Un hombre de 48 años murió mientras era trasladado en una ambulancia hacia Saltillo, luego de presentar dificultades para respirar cuando viajaba con un familiar por la salida del municipio de Parras de la Fuente. El fallecido fue identificado como Gabriel “N”, con domicilio en Parras de la Fuente. Conforme al reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas en los bordos de la salida del municipio con dirección a General Cepeda.

Juan Pablo “N”, quien lo acompañaba, señaló que ambos iban a bordo de una camioneta Chevrolet Pick Up cuando, al pasar por los bordos de la salida a Parras, Gabriel comenzó a hacer señas de que no podía respirar. De inmediato, decidieron trasladarlo al Centro de Salud de General Cepeda para recibir atención médica; sin embargo, al no poder auxiliarlo en ese lugar, se solicitó su traslado en una ambulancia hacia Saltillo.