Venía de Parras y muere camino al hospital, tras presentar dificultad para respirar
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Un hombre de 48 años murió mientras era trasladado a Saltillo tras presentar problemas de salud en Parras
Un hombre de 48 años murió mientras era trasladado en una ambulancia hacia Saltillo, luego de presentar dificultades para respirar cuando viajaba con un familiar por la salida del municipio de Parras de la Fuente.
El fallecido fue identificado como Gabriel “N”, con domicilio en Parras de la Fuente. Conforme al reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 horas en los bordos de la salida del municipio con dirección a General Cepeda.
Juan Pablo “N”, quien lo acompañaba, señaló que ambos iban a bordo de una camioneta Chevrolet Pick Up cuando, al pasar por los bordos de la salida a Parras, Gabriel comenzó a hacer señas de que no podía respirar.
De inmediato, decidieron trasladarlo al Centro de Salud de General Cepeda para recibir atención médica; sin embargo, al no poder auxiliarlo en ese lugar, se solicitó su traslado en una ambulancia hacia Saltillo.
Durante el trayecto, Gabriel dejó de presentar signos vitales cuando la ambulancia circulaba por la carretera a Torreón, a la altura del filtro de entrada a Saltillo, donde se tomó conocimiento del fallecimiento alrededor de la 1:30 de la tarde.
Se presume que la posible causa de muerte habría sido un bloqueo de las vías respiratorias provocado por alimentos, ya que, a simple vista, no presentaba lesiones y vestía pantalón de mezclilla y playera café.
Autoridades tomaron conocimiento de los hechos para determinar la causa del fallecimiento. Los peritos llevaron a cabo las diligencias correspondientes y se procedió al traslado del cuerpo al Semefo, donde se determinará, por medio de la necropsia, la causa de la muerte.