Ventas en el Centro Histórico a la baja en Saltillo; sector comercial reporta caída del 20%

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Ventas en el Centro Histórico a la baja en Saltillo; sector comercial reporta caída del 20%
    Comerciantes consideran preocupante la situación económica actual. OMAR SAUCEDO

Empresarios del Centro Histórico mantienen plantilla laboral pese a inflación y aumento en rentas

El sector comercial del centro de la ciudad registra una disminución del 20 por ciento en sus ventas en comparación con el año anterior, informó Christian Duarte, representante de los comerciantes de la zona.

Esta baja en la actividad económica afecta de manera generalizada a giros como ropa, accesorios, restaurantes y hotelería, impulsada por factores como la inflación en productos de la canasta básica.

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“Sí estamos un 20 por ciento abajo en las ventas respecto al año pasado; sí es un poco preocupante”, reconoció Duarte al presentar el balance de los dos primeros trimestres del año.

Ante el incremento en los costos de las rentas, que ha superado el índice inflacionario en lo que va del año, los propietarios de negocios han optado por absorber los gastos para evitar el cierre definitivo de locales.

“Nosotros tratamos de no aumentar los precios para no afectar al consumidor y mantener el empleo de nuestros trabajadores”, afirmó el representante del sector.

Duarte destacó la importancia del comercio en el centro de la ciudad, ya que genera sustento para más de 10 mil trabajadores distribuidos en aproximadamente 4 mil negocios establecidos.

Actualmente, el gremio apuesta por programas municipales y la realización de eventos internacionales para reactivar el flujo económico. “Esperamos que esto mejore con la llegada de eventos como el Mundial”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a consumir en el Centro Histórico, al considerar que esto es fundamental para mantener los empleos actuales y generar nuevas oportunidades laborales.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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