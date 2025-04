Viacrucis de la comunidad: fe, gratitud y solidaridad en la Casa del Migrante en Saltillo

“Con la muerte del padre Pedro, se ha dado un sentido más amplio. Ya no es exclusivo del migrante, sino una celebración de toda la comunidad creyente. Aunque el 90 o 95 por ciento de las personas que llegan a la Casa no profesan la fe católica, se les invita a participar con respeto y a entender por qué se hace y cómo se vive”, explicó.

“Muy bonito. Me relacioné con las costumbres de aquí, me gustó mucho. Desde que llegué a México, el trato ha sido bueno. Aquí en la Casa me cuidan, me alimentan, me llevan al doctor si lo necesito”, compartió.

Diego salió de su país por una fuerte crisis económica. Aunque su plan inicial era cruzar la frontera, ahora contempla la posibilidad de regularizar su situación migratoria y quedarse en México.