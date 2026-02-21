‘Vialidades con mayor flujo requieren atención prioritaria’: Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    ‘Vialidades con mayor flujo requieren atención prioritaria’: Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo
    El mal estado de vialidades afecta la movilidad y la imagen del primer cuadro de la ciudad. CORTESÍA

La asociación señala que aunque haya avances en limpieza, cableado y seguridad, el primer cuadro requiere más inversión

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Christian Duarte informó que, aunque existen avances en seguridad, limpieza y retiro de cableado, el estado de calles y banquetas continúa siendo uno de los principales pendientes para la zona, lo que impacta directamente en la movilidad y en la imagen del primer cuadro de la ciudad.

Afirmó que mantienen comunicación permanente con autoridades municipales, la Comisaría de Seguridad y la dirección de Distrito Centro para impulsar mejoras graduales en el área.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Llaman a reactivar Junta de Protección del Centro Histórico ante demoliciones

“Estamos en trabajo y pláticas constantes, se están haciendo mejoras continuas en el centro de la ciudad. El punto aquí es que es bastante el trabajo que se necesita, entonces no es de un día para otro, es paso a paso”, comentó.

Duarte señaló que las vialidades con mayor flujo peatonal y vehicular son las que presentan mayor deterioro, por lo que requieren atención prioritaria.

“Las calles de mayor flujo, como Pérez Treviño, Aldama, Xicoténcatl y Allende, son las que más necesitan atención, pero eso no significa que se descuiden las demás, todas deben revisarse”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Comerciantes implementan programa ‘Mi Banqueta, Mi Centro’ en Saltillo

Además de la intervención gubernamental, los comerciantes plantean acciones propias para mejorar la imagen del Centro, como el mantenimiento de fachadas y eliminación de grafiti.

“Tenemos programado que cada quien pinte su fachada y vamos a pedir apoyo al Municipio para ver si nos pueden ayudar con pintura; nosotros ponemos la mano de obra para pintar cortinas y fachadas. Aunque ya se redujo el grafiti, todavía hay de hace años y hay que atenderlo”, comentó.

