‘En seguridad la clave es no caer en complacencias’, dice el alcalde de Saltillo, Javier Díaz

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Saltillo
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    ‘En seguridad la clave es no caer en complacencias’, dice el alcalde de Saltillo, Javier Díaz
    Todo está listo para la Copa Mundial de Tiro con Arco, que se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Saltillo. OMAR SAUCEDO

Destaca posicionamiento del Estado en la encuesta del Inegi y la realización de la Copa del Mundo en Tiro con Arco

Coahuila se posicionó como la entidad federativa con la mejor percepción de seguridad a nivel nacional, según los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. Ante este panorama, el presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz González, reconoció el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y las instituciones encargadas del orden público.

El Edil saltillense felicitó al gobernador Manolo Jiménez por encabezar la estrategia de protección ciudadana y destacó la articulación operativa entre los municipios, las fuerzas armadas y las corporaciones locales. Asimismo, instó a mantener los esfuerzos para consolidar los resultados obtenidos en la entidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/javier-diaz-destaca-inversion-hidrica-movilidad-y-rehabilitacion-de-parques-en-saltillo-GE23360655

COAHUILA, REFERENTE NACIONAL EN SEGURIDAD

Sobre el reconocimiento nacional en materia de seguridad pública, el Alcalde puntualizó el esfuerzo coordinado que se despliega diariamente entre las diferentes autoridades para mantener el clima de paz en el territorio estatal.

"Amanecimos con una gran noticia donde Coahuila se posicionó como el Estado más seguro de la República Mexicana en percepción de seguridad... creo que es un trabajo coordinado que lo encabeza él, pero sobre todo un trabajo que se realiza entre todas y todos", manifestó Javier Díaz González.

Díaz González enfatizó la importancia de no caer en complacencias y continuar evaluando las áreas operativas para profundizar los avances en materia de tranquilidad ciudadana.

"Aquí no es compararnos contra otras entidades, sino es compararnos con lo que tenemos actualmente y cómo podemos seguir trabajando para mejorar... donde existan tuercas que tengamos que seguir apretando, pues hay que seguir consolidando la grandeza de este Estado", afirmó el Edil.

SALTILLO, SEDE DE LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO DE TIRO CON ARCO

En el ámbito deportivo, la capital del Estado da inicio oficial a la celebración de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026, certamen que reúne a los competidores más destacados de la disciplina a nivel internacional tras superar las etapas previas en Puebla, China, Turquía y Madrid.

El Presidente Municipal resaltó la magnitud del evento para la infraestructura deportiva local y la relevancia de la representación mexicana y coahuilense dentro de la competencia de nivel olímpico.

$!La élite del mundo de tiro con arco se concentra en Saltillo.
La élite del mundo de tiro con arco se concentra en Saltillo. OMAR SAUCEDO

"Hoy arranca oficialmente esta final de la Copa del Mundo... los mejores arqueros que se fueron eliminando en estas cuatro etapas llegan a la final de la Copa del Mundo. Saltillo, Coahuila... estará viendo a los medallistas olímpicos tanto en el área de recurvo varonil como femenil, pero también la modalidad de compuesto", destacó.

Finalmente, el Alcalde extendió una invitación a la ciudadanía para presenciar este certamen internacional de alto rendimiento, subrayando la presencia de deportistas de la entidad dentro de la delegación nacional.

"De los 7 mexicanos que participan dentro de estos 32 tiradores, 4 son coahuilenses... hay que invitar a las y los saltillenses a que puedan aprovechar, puedan ver este tipo de espectáculo deportivo lo más alto a nivel mundial", concluyó Díaz González.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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