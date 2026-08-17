Vigilan venta irregular de terrenos en ejido de Saltillo

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Saltillo
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    Vigilan venta irregular de terrenos en ejido de Saltillo
    Autoridades federales, estatales y municipales realizaron labores de inspección en el ejido El Jagüey de Ferniza. CORTESÍA

Autoridades federales, estatales y municipales revisaron predios para detectar operaciones sin permisos y prevenir posibles fraudes patrimoniales

Como parte de las acciones coordinadas para prevenir la venta irregular de terrenos y proteger el patrimonio de las familias, autoridades federales, estatales y municipales realizaron un operativo de inspección y vigilancia en el ejido El Jagüey de Ferniza, en el municipio de Saltillo.

El despliegue fue encabezado por la Guardia Nacional, con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Fiscalía General del Estado, la Policía del Estado, la Policía Municipal y la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal.

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Cada dependencia participó dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, con el objetivo de detectar posibles prácticas relacionadas con la promoción, venta o comercialización irregular de predios.

BUSCAN EVITAR FRAUDES PATRIMONIALES

Las autoridades buscan identificar terrenos que sean ofrecidos sin contar con las autorizaciones, permisos o condiciones jurídicas necesarias para su desarrollo, a fin de evitar que compradores realicen operaciones sin certeza legal.

$!Algunas construcciones fueron clausuradas, al no comprobar sus “dueños” su legal pertenencia.
Algunas construcciones fueron clausuradas, al no comprobar sus “dueños” su legal pertenencia. CORTESÍA

Ante esta situación, el Gobierno de Coahuila exhortó a la ciudadanía a verificar las condiciones jurídicas de cualquier predio antes de comprometer recursos económicos.

Entre las recomendaciones se encuentra comprobar que el terreno esté debidamente regularizado y registrado, además de contar con los permisos correspondientes para su comercialización y desarrollo.

La adquisición de terrenos sin certeza jurídica puede derivar en la pérdida del dinero invertido, fraudes, conflictos legales y afectaciones al patrimonio familiar.

$!Las autoridades exhortaron a verificar la situación jurídica de los predios antes de realizar cualquier operación de compra.
Las autoridades exhortaron a verificar la situación jurídica de los predios antes de realizar cualquier operación de compra. CORTESÍA

Por ello, las autoridades recomiendan consultar previamente con las instancias competentes y evitar entregar dinero o formalizar operaciones hasta confirmar que el predio cumple con todos los requisitos legales.

El Gobierno de Coahuila señaló que mantendrá la coordinación con autoridades federales y municipales para fortalecer las acciones de vigilancia, prevenir afectaciones patrimoniales y evitar que la ciudadanía sea víctima de operaciones irregulares.

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