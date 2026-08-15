Cae en Madrid exnotario de Torreón buscado por presunto fraude

TORREÓN, COAH.- El exnotario Fernando Nicolás “N”, señalado por su presunta participación en un esquema de fraude inmobiliario en Torreón, fue detenido la noche del viernes en Madrid, España, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Sobre el extitular de la Notaría Pública número 45 pesaba una ficha roja de Interpol. Las autoridades estatales iniciaron los procedimientos legales para solicitar su traslado a México, donde deberá responder por más de 60 denuncias relacionadas con fraude, además de otros posibles delitos relacionados al crimen organizado que forman parte de las investigaciones.

De acuerdo con las indagatorias, el exnotario habría participado en operaciones mediante las cuales un mismo predio era vendido hasta en seis ocasiones a diferentes compradores. Para concretar el presunto engaño, otras personas —Sanjuana, Ana María y Wendy— fueron señaladas dentro de las investigaciones por efectuar los trámites que aparentaban ser compraventas regulares. Las víctimas acudían a la notaría y efectuaban procedimientos aparentemente formales, lo que les generaba confianza. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, los terrenos eran revendidos en múltiples ocasiones o no eran entregados pese a los pagos realizados. Hasta ahora se contabilizan alrededor de 40 personas afectadas y más de 60 carpetas de investigación abiertas. La cifra podría aumentar conforme avancen las indagatorias y se concrete el traslado del detenido a Coahuila.

Trascendió que Fernando Nicolás “N” habría ingresado este sábado a la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid. Las autoridades buscan un mecanismo abreviado para concretar su entrega a México y evitar un proceso de extradición prolongado.

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