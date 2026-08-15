Cae en Madrid exnotario de Torreón buscado por presunto fraude

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    Cae en Madrid exnotario de Torreón buscado por presunto fraude
    Fernando Nicolás “N”, extitular de la Notaría Pública 45 de Torreón, fue detenido en Madrid, España, tras ser buscado mediante una ficha roja de Interpol. CORTESÍA

Fernando Nicolás “N” tenía ficha roja de Interpol; acumula más de 60 carpetas de investigación y alrededor de 40 posibles víctimas

TORREÓN, COAH.- El exnotario Fernando Nicolás “N”, señalado por su presunta participación en un esquema de fraude inmobiliario en Torreón, fue detenido la noche del viernes en Madrid, España, informó la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Sobre el extitular de la Notaría Pública número 45 pesaba una ficha roja de Interpol. Las autoridades estatales iniciaron los procedimientos legales para solicitar su traslado a México, donde deberá responder por más de 60 denuncias relacionadas con fraude, además de otros posibles delitos relacionados al crimen organizado que forman parte de las investigaciones.

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De acuerdo con las indagatorias, el exnotario habría participado en operaciones mediante las cuales un mismo predio era vendido hasta en seis ocasiones a diferentes compradores. Para concretar el presunto engaño, otras personas —Sanjuana, Ana María y Wendy— fueron señaladas dentro de las investigaciones por efectuar los trámites que aparentaban ser compraventas regulares.

Las víctimas acudían a la notaría y efectuaban procedimientos aparentemente formales, lo que les generaba confianza. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones, los terrenos eran revendidos en múltiples ocasiones o no eran entregados pese a los pagos realizados.

Hasta ahora se contabilizan alrededor de 40 personas afectadas y más de 60 carpetas de investigación abiertas. La cifra podría aumentar conforme avancen las indagatorias y se concrete el traslado del detenido a Coahuila.

$!Personas que se dicen afectadas por presuntos fraudes inmobiliarios se han manifestado en Torreón para exigir la intervención de las autoridades en el caso.
Personas que se dicen afectadas por presuntos fraudes inmobiliarios se han manifestado en Torreón para exigir la intervención de las autoridades en el caso. SANDRA GÓMEZ

Trascendió que Fernando Nicolás “N” habría ingresado este sábado a la prisión de Soto del Real, en la Comunidad de Madrid. Las autoridades buscan un mecanismo abreviado para concretar su entrega a México y evitar un proceso de extradición prolongado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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