Villa Magia 2025 se inaugurará el 30 de noviembre en Saltillo, Torreón, Monclova, Múzquiz y Parras

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Villa Magia 2025 se inaugurará el 30 de noviembre en Saltillo, Torreón, Monclova, Múzquiz y Parras
    El 30 de noviembre se inaugura Villa Magia en cinco municipios de Coahuila, marcando el inicio de la temporada navideña y la apertura de sus instalaciones monumentales. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Se espera supererar los 3 millones de visitantes, buscando consolidarse como la principal atracción navideña en Coahuila

Los trabajos de instalación del tradicional Pino Monumental Navideño han comenzado en la Plaza de Armas de Saltillo, como parte de los preparativos para el evento “Villa Magia”, que será inaugurado oficialmente el próximo 30 de noviembre, según confirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal detalló que los preparativos se están llevando a cabo de manera simultánea en varios municipios de la entidad para replicar el éxito de años anteriores. “Así es, ya lo estamos instalando, empezó el viernes”, señaló el gobernador.

$!Los trabajadores instalan las luces y adornos del Pino Monumental en la Plaza de Armas de Saltillo, previo al arranque de Villa Magia.
Los trabajadores instalan las luces y adornos del Pino Monumental en la Plaza de Armas de Saltillo, previo al arranque de Villa Magia. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

La iniciativa, reconocida por su gran convocatoria, busca unir a las familias de las diferentes regiones del estado durante la temporada festiva. Jiménez Salinas destacó la popularidad que ha alcanzado el proyecto en sus ediciones previas.

El gobernador confirmó que la instalación se está realizando en varios puntos estratégicos de Coahuila. “Se empezó aquí en Saltillo, en Torreón, en Monclova, en Múzquiz y en Parras, qué es donde se va a llevar a cabo este proyecto”, puntualizó.

$!Personal de logística supervisará la instalación del árbol monumental y otros elementos decorativos en la plaza.
Personal de logística supervisará la instalación del árbol monumental y otros elementos decorativos en la plaza. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

El evento ha demostrado ser un éxito rotundo en términos de afluencia de público, convirtiéndose en una tradición. El gobernador recordó las cifras de asistencia de años pasados: “ustedes saben que es todo un éxito, pues une a las familias de las regiones y, bueno, que en las últimas dos ediciones tuvo 3 millones de visitantes, obviamente”.

Respecto a la expectativa de visitantes, el mandatario reconoció que parte de este conteo puede incluir a las mismas personas que asisten más de una vez, pero enfatizó la magnitud del evento. “Al final de cuentas, 3 millones de visitantes tuvo esta exposición en todas sus ediciones”.

$!Los municipios de Torreón, Monclova, Múzquiz y Parras también replicarán la instalación del Pino Monumental para las fiestas.
Los municipios de Torreón, Monclova, Múzquiz y Parras también replicarán la instalación del Pino Monumental para las fiestas. FOTO: OMAR SAUCEDO/ VANGUARDIA

Al ser cuestionado sobre la fecha exacta para el inicio de las actividades, Jiménez Salinas brindó la primicia a la prensa. “Ya lo vamos a inaugurar el domingo 30 de noviembre. Arrancamos Villa Magia”, finalizó.

El arranque de Villa Magia, programado para el último día de noviembre, marca el inicio de la temporada navideña en la capital y en los otros cuatro municipios que contarán con sus propias instalaciones monumentales.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

