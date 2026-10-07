Vinculan a proceso a arquitecto por el caso de la ‘casa del boiler’

Este miércoles, José Ángel “N”, administrador único de la empresa AVR, fue vinculado a proceso por los delitos de usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a las convenidas por el caso conocido como la “casa del boiler”. Los hechos fueron dados a conocer en redes sociales por el creador de contenido Diego de León, conocido en redes sociales como Arqui Juve, quien informó que fue testigo de la audiencia en la que se vinculó a proceso al responsable de la construcción de la polémica vivienda.

“Hoy fui testigo de la vinculación a proceso penal por los delitos de usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a los convenidos, al responsable de la construcción de la casa del boiler”, publicó.

Esto fue confirmado por el arquitecto José Ángel “N”, quien, al término de la audiencia, publicó en sus redes sociales un video grabado a las afueras del Centro de Justicia Penal de Saltillo, en el que informó que se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual las partes podrán aportar más pruebas al proceso.

La vinculación a proceso implica que continuará la investigación judicial por los delitos señalados, sin que esto represente por sí mismo una sentencia sobre la responsabilidad penal del imputado. Cabe recordar que inicialmente los hechos fueron dados a conocer en redes sociales por Diego de León, quien difundió un video a inicios del 2026 en el que señaló presuntas fallas en la construcción del inmueble y cuestionó las condiciones en las que fue realizado el proyecto. En la grabación, el arquitecto expuso lo que, de acuerdo con su análisis profesional, serían deficiencias constructivas que comprometerían las condiciones del inmueble y que, según su señalamiento, llevarían a considerar la demolición total de la vivienda. Entre las irregularidades que mostró se encuentran problemas relacionados con el drenaje, las instalaciones de gas y las tomas eléctricas, además de otros errores que, según su análisis, afectarían la construcción. Después de la difusión del video, usuarios de redes sociales identificaron a la empresa señalada como responsable del proyecto como AVR.

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