Torneo Formando Estrellas 2026 reunirá a más de 80 equipos en Torreón

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Béisbol
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    Torneo Formando Estrellas 2026 reunirá a más de 80 equipos en Torreón
    El béisbol infantil y juvenil tendrá actividad en Torreón del 13 al 16 de noviembre, con jugadores de entre 4 y 17 años. FOTO: INEDEC

Con 15 ediciones en su historia, el torneo mantiene su espacio dentro del calendario de competencias para jugadores infantiles y juveniles de la región

La pelota infantil y juvenil volverá a reunirse en La Comarca Lagunera con la edición 15 del torneo de béisbol “Formando Estrellas”, competencia que este año contará con la participación de más de 80 equipos provenientes de diferentes estados del país.

El certamen se llevará a cabo del 13 al 16 de noviembre, con categorías que permitirán la participación de jugadores de entre 4 y 17 años. Los encuentros se distribuirán en distintos campos deportivos de Torreón, por lo que la actividad se extenderá durante cuatro días.

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La presentación del torneo reunió a representantes deportivos y autoridades estatales, entre ellas Alicia Guerrero González, titular de la Coordinación Laguna del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), quien acudió en representación del director general, Antonio Cepeda Licón.

Durante el anuncio se destacó el crecimiento que ha tenido “Formando Estrellas” a lo largo de sus 15 ediciones, particularmente por la cantidad de equipos que participan y la presencia de jugadores procedentes de otras entidades.

Para esta edición, los partidos se desarrollarán en instalaciones como el Estadio Revolución, la Unidad Deportiva Nazario Ortiz Garza, La Compresora, Campos Peñoles, la Unidad Deportiva Torreón y Complex Big Leaguers.

La variedad de sedes permitirá que las diferentes categorías tengan actividad de manera simultánea y que Torreón reciba durante esos días a jugadores, entrenadores y familias que acompañarán a los equipos participantes.

Más allá de los resultados que se obtengan en el diamante, el torneo representa un espacio de competencia para peloteros que se encuentran en distintas etapas de formación. Desde las categorías infantiles hasta las juveniles, los participantes tendrán la oportunidad de medirse ante equipos de otras regiones y continuar con su desarrollo dentro del béisbol.

Con 15 años de historia, “Formando Estrellas” mantiene su apuesta por las nuevas generaciones y prepara una edición que reunirá a más de 80 novenas en escenarios representativos del deporte lagunero.

La actividad se concentrará del 13 al 16 de noviembre, cuando Torreón se convierta nuevamente en punto de encuentro para el béisbol infantil y juvenil de diferentes partes de México.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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