Atlas presenta su nueva casa: estadio de 40 mil aficionados será construido en Los Belenes

De acuerdo con la información oficial presentada por Atlas, PRODI contempla invertir cerca de 5 mil millones de pesos en Ciudad UdeG , sin utilizar recursos del presupuesto público. La empresa será la encargada del desarrollo, diseño y estructuración financiera del proyecto.

El inmueble será levantado en un terreno de 16 hectáreas perteneciente a la Universidad de Guadalajara y se convertirá en la pieza central de un proyecto que pretende combinar deporte, cultura, entretenimiento, comercio y espacios públicos.

Después de semanas de versiones y especulaciones sobre la futura sede de los Zorros, el proyecto dejó de ser solamente una posibilidad. La presentación contó con la participación del propietario del Atlas, José Miguel Bejos; la rectora de la UdeG, Karla Planter; el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos , entre otros representantes.

El Atlas ya tiene nueva casa en el horizonte. Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (PRODI), propietario de los rojinegros, y la Universidad de Guadalajara (UdeG) presentaron oficialmente este miércoles el proyecto del nuevo estadio que compartirán Atlas y Leones Negros , dentro del ambicioso desarrollo denominado Ciudad UdeG, en la zona de Los Belenes, Zapopan.

La cifra es superior a los 250 millones de dólares que se habían manejado inicialmente en algunas versiones sobre el estadio. Otros reportes habían llevado la inversión total hasta los 450 millones de dólares , al incluir el conjunto de infraestructura y desarrollos adicionales. Por ello, la cifra oficial difundida por PRODI para esta etapa es la de 5 mil millones de pesos .

La UdeG, por su parte, no aportará dinero para la construcción. La institución conservará la propiedad del terreno y aportará su uso y aprovechamiento mediante un esquema de largo plazo. El acuerdo contempla un periodo de 99 años.

El proyecto también contempla beneficios económicos para la universidad. De acuerdo con lo informado tras la aprobación del esquema, la UdeG recibirá una contraprestación anual de 18 millones de pesos, además de una participación de 20 por ciento en la infraestructura y en los ingresos generados, mientras PRODI será el socio mayoritario.

ESPACIO DE MÁS DE 40 MIL AFICIONADOS

La nueva casa del Atlas tendrá capacidad para más de 40 mil espectadores en partidos de futbol, con el equipo rojinegro como conjunto ancla y los Leones Negros como segundo ocupante habitual.

Uno de los principales atractivos será la cercanía entre las tribunas y la cancha: la primera butaca estará a menos de nueve metros del terreno de juego. El recinto contará además con 56 palcos, 16 boxes y más de 3 mil 600 asientos premium, de platea y preferente.

La intención es que el estadio no permanezca vacío durante la mayor parte de la semana. El proyecto plantea realizar más de 200 eventos al año, entre partidos de futbol, conciertos, espectáculos y actividades deportivas y culturales.

La infraestructura también tendrá un espacio adicional de hasta 4 mil metros cuadrados para eventos de menor escala, mientras que más de 8 mil 600 metros cuadrados estarán destinados a tiendas de los equipos, el Museo del Futbol, restaurantes y otros comercios.

El diseño correrá a cargo de Populous, una de las firmas internacionales más reconocidas en arquitectura deportiva y de entretenimiento. Su cartera incluye recintos como Wembley Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Lusail Stadium y Yankee Stadium.

El proyecto busca que la experiencia del aficionado vaya mucho más allá de los 90 minutos. La propuesta contempla áreas gastronómicas, espacios comerciales, zonas de convivencia y una amplia oferta de entretenimiento para convertir el inmueble en un punto de reunión durante todo el año.

También habrá más de 61 mil metros cuadrados de espacios públicos arbolados, además de un parque comunitario con canchas, juegos infantiles y áreas abiertas para los habitantes de la zona.

El desarrollo incorporará igualmente sistemas de captación de agua de lluvia y una planta interna de tratamiento, en un intento por reducir el impacto ambiental de un complejo que pretende convertirse en uno de los nuevos referentes urbanos de Zapopan.

ATLAS Y LEONES NEGROS COMPARTIRÁN CASA

El nuevo inmueble tendrá una importancia especial para los dos clubes. Para Atlas significará el eventual final de una relación de más de seis décadas con el Estadio Jalisco, mientras que para Leones Negros representará contar con una sede moderna dentro del propio territorio universitario.

La construcción se proyecta en Ciudad UdeG, junto al Centro Cultural Universitario, la Biblioteca Juan José Arreola, el Conjunto Santander de Artes Escénicas, el Auditorio Telmex y el estadio de béisbol de los Charros de Jalisco.

La ubicación también pretende aprovechar la infraestructura de transporte existente. El proyecto contempla conexión con Mi Macro Periférico y la Línea 3 del Tren Ligero, además de rutas especiales para trasladar a los aficionados desde estacionamientos y estaciones de transporte público.

El plan contempla 1,400 cajones de estacionamiento propios y más de 4,600 espacios adicionales en un radio inferior a dos kilómetros. La movilidad, sin embargo, será uno de los principales retos, por lo que el Gobierno de Jalisco, la UdeG y PRODI anunciaron trabajos específicos para atender el impacto que tendrá el estadio en la zona.

LA META: ESTRENARLO EN 2030

La intención es que las obras comiencen en 2027 y que el primer partido se dispute en 2030. La propia presentación oficial señala 2030 como la meta para la inauguración, aunque todavía deberán cumplirse estudios técnicos, urbanísticos y ambientales.

Este último punto resulta importante. Aunque el proyecto ya fue presentado oficialmente y recibió el respaldo del Consejo General Universitario, la aprobación no significa que las obras hayan comenzado. La UdeG estableció que deberán realizarse estudios de viabilidad y procesos de diálogo con los vecinos antes de avanzar a las siguientes etapas.

El reto será convertir la espectacular maqueta y las promesas de un estadio de primer nivel en una obra funcional para una zona que ya concentra universidades, centros culturales, espectáculos y miles de estudiantes.

Para Atlas, sin embargo, el anuncio representa mucho más que un cambio de estadio. PRODI pretende utilizar la nueva casa como uno de los pilares de su proyecto para transformar al club, mientras que la UdeG busca aprovechar su patrimonio para generar ingresos y desarrollar un nuevo polo deportivo y cultural.

Así, los rojinegros comienzan a despedirse, aunque todavía a la distancia, del Estadio Jalisco. Si el calendario se cumple, en 2030 Atlas y Leones Negros tendrán una nueva casa con capacidad para más de 40 mil aficionados, diseñada por una firma internacional y concebida para funcionar los 365 días del año.

La apuesta es enorme: 5 mil millones de pesos de inversión, 16 hectáreas de terreno, más de 40 mil localidades y un complejo que busca convertir a Ciudad UdeG en uno de los nuevos puntos de referencia del deporte y el entretenimiento en Jalisco.