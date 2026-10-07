¿Tienes auto? Este trámite vence el 31 de octubre y la multa puede superar los 9 mil pesos

Octubre es un mes clave para algunos automovilistas de la Ciudad de México que todavía tienen pendiente la verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2026.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4 deben realizar este trámite durante septiembre y octubre.

¿QUÉ AUTOS DEBEN VERIFICAR ANTES DEL 31 DE OCTUBRE?

El calendario establece que los automóviles con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4 tienen como último día para cumplir con la verificación el 31 de octubre de 2026.

En tanto, los vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 o 2 también pueden acudir durante octubre, pero su periodo continúa durante noviembre.

La verificación es obligatoria para los vehículos de combustión interna matriculados en la capital, salvo las unidades contempladas dentro de los supuestos de exención establecidos por la autoridad ambiental.

¿CUÁNTO CUESTA LA MULTA POR NO VERIFICAR?

No cumplir con el periodo establecido genera una multa por verificación vehicular extemporánea equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Con el valor de la UMA vigente en 2026, esta sanción representa 2,346.20 pesos.

Después de pagarla, el propietario cuenta con un plazo de 30 días naturales para llevar nuevamente el vehículo a verificar y obtener una constancia aprobatoria.