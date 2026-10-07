¿Tienes auto? Este trámite vence el 31 de octubre y la multa puede superar los 9 mil pesos
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Automovilistas con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4 tienen hasta el 31 de octubre para cumplir con la verificación vehicular en CDMX.
Octubre es un mes clave para algunos automovilistas de la Ciudad de México que todavía tienen pendiente la verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2026.
De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4 deben realizar este trámite durante septiembre y octubre.
¿QUÉ AUTOS DEBEN VERIFICAR ANTES DEL 31 DE OCTUBRE?
El calendario establece que los automóviles con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4 tienen como último día para cumplir con la verificación el 31 de octubre de 2026.
En tanto, los vehículos con engomado verde y placas terminadas en 1 o 2 también pueden acudir durante octubre, pero su periodo continúa durante noviembre.
La verificación es obligatoria para los vehículos de combustión interna matriculados en la capital, salvo las unidades contempladas dentro de los supuestos de exención establecidos por la autoridad ambiental.
¿CUÁNTO CUESTA LA MULTA POR NO VERIFICAR?
No cumplir con el periodo establecido genera una multa por verificación vehicular extemporánea equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor de la UMA vigente en 2026, esta sanción representa 2,346.20 pesos.
Después de pagarla, el propietario cuenta con un plazo de 30 días naturales para llevar nuevamente el vehículo a verificar y obtener una constancia aprobatoria.
¿CÓMO SE LLEGA A LA MULTA DE 9,384 PESOS?
La cantidad de 9,384.80 pesos corresponde a una sanción equivalente a 80 UMA.
Esta multa puede aplicarse cuando, después de pagar la sanción por verificación extemporánea, el vehículo no obtiene la constancia aprobatoria dentro del plazo de 30 días establecido.
Por ello, no se trata necesariamente de la primera multa que recibe un automovilista por dejar pasar su periodo de verificación.
La normativa contempla que este mecanismo pueda repetirse mientras el vehículo continúe sin cumplir con la verificación correspondiente.
¿CÓMO HACER LA VERIFICACIÓN VEHICULAR EN CDMX?
Para realizar el trámite es necesario acudir a un Centro de Verificación de Emisiones Vehiculares autorizado y contar con una cita.
Antes de acudir, los automovilistas deben revisar que el vehículo no tenga adeudos que impidan realizar la verificación, como multas de tránsito, tenencia, sanciones ambientales o fotocívicas.
La SEDEMA mantiene disponible el sistema para consultar los centros autorizados y programar la cita correspondiente.
Cumplir dentro del periodo establecido permite evitar la multa por verificación extemporánea y mantener en regla el vehículo para circular en la Ciudad de México.
Por ello, los automovilistas cuyo calendario vence el 31 de octubre todavía están a tiempo de realizar el trámite y evitar que el incumplimiento se convierta en una sanción económica mayor.