Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes

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    Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes
    Hace unos días se dio a conocer que el pronóstico para el cierre del año, en condiciones ideales, es que Coahuila producirá más de 20 millones de dólares en autopartes. ESPECIAL.

La entidad se encontró entre las que a nivel nacional, creció más y superó el promedio

La producción de autopartes en Coahuila fue de 11,860 millones de dólares durante el periodo enero a julio 2026, lo que representó un crecimiento de 13.31% contra el mismo periodo del año pasado y entre los estados que integran el Top Ten, fue el que más creció y superó el 8.8% del promedio nacional.

De acuerdo a la información de la Industria Nacional de Autopartes (INA) a nivel nacional, en el periodo enero a julio 2027, se presentó una producción de 74,683 millones de dólares, lo que significó un 8.8% más en comparación al mismo periodo de 2025; Mientras que en julio la producción fue de 10.850 millones de dólares, un 7,15% más contra julio de 2025.

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Las exportaciones fueron de 64,960 millones de dólares, las importaciones totales de 43,315 millones de dólares y la balanza comercial de 21,643 millones de dólares.

Los cinco grupos que más se fabrican son las partes eléctricas con una participación del 19.5% (14,544 mdd), transmisiones y embragues el 9.5% (7,111 mdd); telas, alfombras y asientos 9.1% (6,792 mdd), partes para motor 8.1% (6,059 mdd) y motores a gasolina con 6.1% de participación (4,586 mdd).

LÍDER EN PRODUCCIÓN

Estos primeros siete meses del año, Coahuila se mantiene como líder en producción de autopartes en el país con su participación de 15.9%, le sigue Guanajuato con una participación de 13.4% (10,035 mdd), Nuevo León 13.3% (9,955 mdd), Chihuahua con 8.5%(6,330 mdd), Querétaro 8.0% (5,999 mdd), San Luis. Potosí. con 7.1% (5,290 mdd), Puebla 6.4% (4,789 mdd), Edomex 6.0% (4,478 mdd), Aguascalientes 4.6% (3,431 mdd) y Tamaulipas 3.7% (2,769 mdd).

Estos 10 estados concentraron el 87.0% de una producción nacional de autopartes durante los primeros siete meses del año; Mientras que por regiones, el Norte concentró el 44.3% de la producción (33,095 mdd), le sigue Zona Bajío con el 35.9% (10,926 mdd), la Zona Centro el 14.6% (10,926 mdd) y el resto de estados con el 5.2% /3,864 mdd).

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