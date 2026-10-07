Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes

La producción de autopartes en Coahuila fue de 11,860 millones de dólares durante el periodo enero a julio 2026, lo que representó un crecimiento de 13.31% contra el mismo periodo del año pasado y entre los estados que integran el Top Ten, fue el que más creció y superó el 8.8% del promedio nacional.

De acuerdo a la información de la Industria Nacional de Autopartes (INA) a nivel nacional, en el periodo enero a julio 2027, se presentó una producción de 74,683 millones de dólares, lo que significó un 8.8% más en comparación al mismo periodo de 2025; Mientras que en julio la producción fue de 10.850 millones de dólares, un 7,15% más contra julio de 2025.

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Las exportaciones fueron de 64,960 millones de dólares, las importaciones totales de 43,315 millones de dólares y la balanza comercial de 21,643 millones de dólares.

Los cinco grupos que más se fabrican son las partes eléctricas con una participación del 19.5% (14,544 mdd), transmisiones y embragues el 9.5% (7,111 mdd); telas, alfombras y asientos 9.1% (6,792 mdd), partes para motor 8.1% (6,059 mdd) y motores a gasolina con 6.1% de participación (4,586 mdd).

LÍDER EN PRODUCCIÓN

Estos primeros siete meses del año, Coahuila se mantiene como líder en producción de autopartes en el país con su participación de 15.9%, le sigue Guanajuato con una participación de 13.4% (10,035 mdd), Nuevo León 13.3% (9,955 mdd), Chihuahua con 8.5%(6,330 mdd), Querétaro 8.0% (5,999 mdd), San Luis. Potosí. con 7.1% (5,290 mdd), Puebla 6.4% (4,789 mdd), Edomex 6.0% (4,478 mdd), Aguascalientes 4.6% (3,431 mdd) y Tamaulipas 3.7% (2,769 mdd).

Estos 10 estados concentraron el 87.0% de una producción nacional de autopartes durante los primeros siete meses del año; Mientras que por regiones, el Norte concentró el 44.3% de la producción (33,095 mdd), le sigue Zona Bajío con el 35.9% (10,926 mdd), la Zona Centro el 14.6% (10,926 mdd) y el resto de estados con el 5.2% /3,864 mdd).